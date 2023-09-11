基泰大直出事前44天就有異狀 高嘉瑜批建管處官商勾結
台北市大直街94巷因建商施工不當，發生民宅傾斜下陷，民進黨立委高嘉瑜今天說，出事前44天已經明顯出現異狀，台北市都發局函覆住戶，無危害公共安全之虞，面對民眾的陳情持續擺爛包庇，這不僅是官僚怠惰，更是官僚殺人，建管處跟建商是官商勾結共犯。
高嘉瑜說，今天有媒體獨家披露，監測工地現場的儀大工程顧問公司，提供台北市都發局的資料，結論直指施工概況鋪面破碎，包括最靠近94巷1-9號坍陷區的觀測點SB-2，儀器顯示包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值（±20mm），建物傾斜計也大於警戒值（±1／500,412秒），部分監測儀器已超出警戒值，將加強後續變化。
高嘉瑜指出，早在出事前44天，已經明顯出現異狀，就是在民眾陳情同時，台北市政府應該要求監測公司，提供資料進行了解，介入調查及列管持續監測，都發局7月6日函覆陳情住戶公文宣稱，會勘標的無危害公共安全之虞，建築工程得繼續施工，之後市府就不予列管。
高嘉瑜表示，建商、建管與監測廠商，應該都有監測資料，尤其是這種重大事件，先前數值一定都已經到達行動值、警戒值，何況基泰大直這種頻頻被舉報的案件，台北市建管處應該要求增加檢測密度，甚至每周都應該將資料送進市府報備。
高嘉瑜說，都發局回答台北市議員王世堅詢問時，竟然說監測資料埋在土裡了，她的辦公室這幾天不斷詢問，第三方鑑定的資料，以及傾斜鄰損監測的資料，建管處都以人員在工地、行政人員不方便提供為由，規避責任。
高嘉瑜表示，面對民眾八個月以來的陳情，直到樓塌了，屋垮了，建管處才開始要求建商提供監測資料，建管處不僅是讓建商獨斷獨行，球員兼裁判，更是完全置之不理，沒有監控，沒有加強稽查，這不僅是官僚怠惰，更是官僚殺人，建管處跟建商都是官商勾結的共犯。
高嘉瑜說，台北市政府除了收拾善後，應該要究責，全面檢討鄰損的標準作業流程，鄰損應全面引入第三方公正單位鑑定，全面列管監測，施工過程的監工跟營造品質，也要有專責的第三公正單位負責。
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