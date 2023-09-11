快訊

退休外交官生前贈女友2千萬 子女控她抓手蓋指印卻敗訴

足球／吃黃牌怎麼辦？ 選手拿「這張卡」反擊 裁判笑了

威力彩飆5.2億！本周「血型+生肖」財運TOP5 這組合有「意外之財」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安豪宅爭議好友干涉市政？ 邱顯智：民眾黨應調查

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
邱顯智今天上午在新竹市舉辦「解決通學公車不足」的記者會，會後他針對近期高虹安涉入廉政一事，要高虹安出面說明。記者郭政芬／翻攝
邱顯智今天上午在新竹市舉辦「解決通學公車不足」的記者會，會後他針對近期高虹安涉入廉政一事，要高虹安出面說明。記者郭政芬／翻攝

新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨就在臉書發文，指出高虹安的「好朋友」經常找府內人員「單獨約出去談事情是不對的」。對此，時代力量立委邱顯智表示，高虹安應主動對外說明清楚，呼籲民眾黨啟動黨內調查機制。

邱顯智今天上午在新竹市舉辦「解決通學公車不足」的記者會，會後他針對近期高虹安涉入廉政一事，邱顯智表示，他支持廉政署依《政風機構人員設置管理條例》督導新竹市政府政風處依法介入調查，從中來了解高虹安市長是否違反《公務員廉政倫理規範》第4點「公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物」。

此外，高虹安應該主動對外說明，有沒有接受與其職務有利害關係的餽贈，有沒有新竹市前文化局長錢康明指控的，非府內人員「常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」、「把我約出去談新竹市跨年晚會」這些跨越廉政紅線的行為。

邱顯智當場也質疑民眾黨主席柯文哲「不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責、毫無基本是非。

邱顯智說明，政風調查不如檢調介入。時代力量上一屆、這一屆都提出增訂《不法餽贈罪》、《不法關說罪》的修法草案，請民進黨、國民黨、民眾黨一起捍衛公務廉政，讓檢調機關有法可用，讓法院有法可辦。

時代力量新竹市議員蔡惠婷也呼籲，高虹安應該出面說清楚，是否如外界所言，以男友的身分介入市政府，恐讓外界有「地下市長」的疑慮，呼籲高虹安盡快出面說明，才能讓新竹市政穩定前進。

高虹安 時代力量

延伸閱讀

高虹安接受沒申報的豪車豪宅 民進黨批柯文哲雙標王

獨／高虹安「掰」理由不想出庭著作權法案？ 真實證據曝光

錢康明稱高虹安「好朋友」找幕僚談事 議員質疑白手套行為

資策會控侵權案 台北地院12日傳喚高虹安出庭

相關新聞

兩岸關係惡化 馬英九：年輕人不敢生小孩

前總統馬英九今出席「2023地緣政治高峰論壇」，他在致詞時表示，蔡總統任內兩岸關係惡化，民眾對此感到憂慮，並反映在新生兒...

爆料超思蛋爭議遭側翼攻擊 「好油」怒被人格毀滅：一堆人渣

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘時常在網路針貶農業議題，近日在臉書踢爆超思蛋爭議，卻慘遭攻擊，他不滿怒嗆「一堆人渣...

高虹安豪宅爭議好友干涉市政？ 邱顯智：民眾黨應調查

新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨就在臉書發文，指出高虹安的「好朋友」經常找府...

高虹安接受沒申報的豪車豪宅 民進黨批柯文哲雙標王

新竹市長高虹安接受未申報的名車接送，住豪宅，民進黨今天舉行記者會，要求民眾黨主席柯文哲面對高虹安爭議。民進黨發言人張志豪...

進口蛋再掀議 陳吉仲：已公布超思進口實績且雞蛋安全無虞

專案進口蛋再掀爭議，農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘爆料，指防檢署稱巴西來的雞蛋最晚5月30日裝船，前幾天還有巴西...

馬英九指蔡賴兩岸政策「新兩國論」 危害兩岸和平穩定

前總統馬英九今天出席「2023地緣政治高峰論壇」，並以「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」為題做開幕致詞。馬英九表示，蔡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦