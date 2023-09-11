高虹安豪宅爭議好友干涉市政？ 邱顯智：民眾黨應調查

新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議延燒，前文化局長錢康明今天卸下公職身分，凌晨就在臉書發文，指出高虹安的「好朋友」經常找府內人員「單獨約出去談事情是不對的」。對此，時代力量立委邱顯智表示，高虹安應主動對外說明清楚，呼籲民眾黨啟動黨內調查機制。

邱顯智今天上午在新竹市舉辦「解決通學公車不足」的記者會，會後他針對近期高虹安涉入廉政一事，邱顯智表示，他支持廉政署依《政風機構人員設置管理條例》督導新竹市政府政風處依法介入調查，從中來了解高虹安市長是否違反《公務員廉政倫理規範》第4點「公務員不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物」。

此外，高虹安應該主動對外說明，有沒有接受與其職務有利害關係的餽贈，有沒有新竹市前文化局長錢康明指控的，非府內人員「常把市長室的主任和某些秘書單獨約出去談事情」、「把我約出去談新竹市跨年晚會」這些跨越廉政紅線的行為。

邱顯智當場也質疑民眾黨主席柯文哲「不用啟動黨內調查嗎？如果民眾黨面對黨公職涉貪、涉入廉政事件的態度就是「當事人出來回應」、「我也搞不清楚」，這就是推諉卸責、毫無基本是非。

邱顯智說明，政風調查不如檢調介入。時代力量上一屆、這一屆都提出增訂《不法餽贈罪》、《不法關說罪》的修法草案，請民進黨、國民黨、民眾黨一起捍衛公務廉政，讓檢調機關有法可用，讓法院有法可辦。

時代力量新竹市議員蔡惠婷也呼籲，高虹安應該出面說清楚，是否如外界所言，以男友的身分介入市政府，恐讓外界有「地下市長」的疑慮，呼籲高虹安盡快出面說明，才能讓新竹市政穩定前進。