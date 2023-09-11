【專家之眼】失控的巨靈與吹破的牛皮

七○年代財政學中之公共選擇學派學者，提出了「巨靈政府」的假說；以舊約聖經中，釁孽四海的巨大生物「利維坦」（Leviathan，又譯為「巨靈」）作為譬喻，說明政府是以租稅剝削人民、極大化收入的怪物；不受約束的巨靈政府，結果將吞噬整體經濟。

近年來，我國中央政府規模的擴張，讓人憂心巨靈已然失控；情形的嚴重，從近年來蔡政府編列的預算，可窺一斑。

8月底，行政院會通過蔡政府任內最後一個總預算案—113年度中央政府總預算案，提請立法院審議。雖然記者會中，不論是院長的簡報，亦或是主計總處與財政部對於總預算案編列情形的新聞稿資料，強調的都是遵守財政紀律，但政府支出的大幅成長，悖離了財政紀律首重之「對於政府支出成長之節制」的要求。

113年度中央政府總預算案規模為2兆9968億元，直逼3兆元的大關。歲出2兆8818億元，相較於本年度預算案歲出2兆6891億元，「僅不過」增加1927億元、增幅7.2%。

但只比較兩年的變化，忽略了「溫水煮青蛙」的效應。本年度總預算案歲出，相較於111年度增加了4680億元、增幅20.8%。因此，將111至113三個年度間歲出的擴張加總，合共6627億元、增幅高達28%！

再進一步將比照基準回推至2016年，蔡政府上任後所編製的第一個總預算案—106年度中央政府總預算—歲出1兆9980億元，因此，不過是6年的時間，總預算案歲出增加了8838億元、增幅高達44.23%；巨靈政府在總預算歲出，增長了將近1.5倍。

更有甚者，在總預算外的政府花錢，更是驚人。前瞻基礎建設、防疫紓困振興、新式戰機採購、海空戰力提升與疫後特別條例共5項特別預算，已執行完畢與已編列法定預算者，歲出合共高達2.47兆元；其中前瞻基礎建設，尚留有705億元額度，可編列第5期預算。

而在經濟表現方面，名目GDP由2016年之17.56兆元，提高至2023年預估之23.36兆元，增加5.8兆元、增幅33.03%。總預算歲出成長，大於名目GDP成長；略言之，政府花錢增加的速度，遠遠大於經濟成長的速度。

綜觀113年度中央政府總預算案編列說明，至少還有兩點大吹牛皮之說：「維持財政穩健」與「蓄積財政能量」，甚為偏頗。

首先被作為政績宣揚的是：蔡政府7年來歲入逐年成長、維持財政穩健。按決算審定數，111年度中央政府歲入，相較於105年度蔡政府上台，成長43.1%。然根據上述討論，就算不考慮特別預算，僅是總預算案歲出44.23% 的成長，就大過歲入的43.1% 成長，所謂的「維持財政穩健」，不過是報喜不報憂。試問：花錢（歲出）增加的幅度，大於賺錢（歲入）增加的幅度，何來「穩健」之有？

另一點被作為政績宣揚的是：蔡政府連續六年總決算歲入歲出產生賸餘、蓄積財政能量。按決算審定數，中央政府尚有累計賸餘5908億元；由於累計賸餘可供作以後年度預算融資財源之所需，這「蓄積」財政能量之說，乍聽之下，煞有介事。

但事實是，各項預算從累計賸餘中所編列之移用情形，包括有：112、113年度總預算預計移用，以及新式戰機採購、防疫紓困振興與疫後特別條例三項特別預算預計移用數，合共5877億元；正負相抵，中央政府累計餘絀，只剩31億元！號稱「蓄積」財政能量，實為「用罄」財政能量。