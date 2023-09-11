【專家之眼】揪出超思案背後的影武者

超思進口巴西雞蛋爭議延燒多時，綠營期待基泰坍塌案移轉焦點，然隨著相關資料持續曝光，戰線不斷擴大，已對農業部產生信心危機，基泰案也救不了陳吉仲。不過本案背後的藏鏡人，恐怕才是問題的關鍵。

縱農業部提供合約與相關資訊、發布多則新聞稿、召開多場記者會，網路上粉專還有更多的梗圖與圖表，試圖降低國人的疑慮。惟該部不願意提供完整的資訊，避重就輕的迴避各項爭議，反而讓民眾產生更多的疑問。

首先，委外缺乏正當性：農委會於2月23日的新聞稿，宣布專案進口5百萬顆雞蛋；且第一批36萬顆澳洲雞蛋於2月25日即已抵台。證明政府就有能力自行進口，為什麼3月開始又要委託民間進口？是否當時就已經決定圖利特定廠商？

農業部次長陳駿季稱，可專案進口的國均為非邦交國，由政府直接進口阻礙大。農產貿易瞎扯邦交可笑至極，未開放民間辦理前，一樣可由中央畜產會或台農發進口500萬顆蛋；開放後畜產會或台農發反只分別進口65萬與164萬顆。依其邏輯，台農發早該廢了，連由非邦交國進口農產都有困難，如何推動我農產出口？

其次，多次公然說謊：農業部為了幫超思解套，不惜一再說謊。農業部提不出超思的出口實績，便聲稱超思與國內知名吳記蛋品有親屬關係，暗指二者關係匪淺，不久即遭吳記出面打臉，指二家業務經營完全沒有關係。其他還有：陳吉仲宣稱超思從巴西進口的蛋報價較低，是超思將巴西原本要賣到日本的雞蛋訂單搶到台灣；貿易商無倉儲是進出口貿易常態；進口雞蛋後產地價一路回穩，政策效益是雞蛋專案進口5.7億元的10倍以上等。

第三，目無法紀：支用農業發展基金補貼外國農產品，違反基金設立的目的與牴觸母法《農業發展條例》規定。後來還發現該經費由農業金庫借貸給畜產會的貸款支應，農業部持股農業金庫比例高達39.98％，此一貸款已違反《銀行法》第32與33條利害關係人交易的規定。

最後，以犧牲蛋業為代價：近來大家發現又開始缺蛋了，且上周雞蛋價格調漲3元，主因竟是蛋雞短缺。但3到7月台灣已經進口1.4億顆蛋，依照供需理論應大為緩解雞蛋荒，蛋價就算沒跌也不至於上漲。事實上，政府進口大量雞蛋，導致國內養雞場無利可圖，導致部分養雞場直接退出市場，即使尚存的養雞場，知悉專案進口還要延續至明年6月，也不願意積極擴產，嚴重威脅好不容易建立的國產雞蛋產業。

何以農業部非要護航超思不可？本案與過去快篩試劑與高端疫苗採購案有幾分的神似。吾等可從上述事端拼湊出事件的可能的輪廓，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也提過類似的說法，恐有人先在巴西取得大量雞蛋訂單，再透過農業部管道，以超思名義引進台灣，從中獲得龐大的利益。本以為天衣無縫，後來爆超思獨攬大單，農業部被迫公布部分細節，才讓事件曝光，農業部為了掩蓋這個問題只好說更多的謊來圓謊。

值得注意的是，本次除了主管機關極力辯護外，民進黨處理態度與高端案有別，當時全黨上下力挺高端到底，此次幾乎選擇沉默以對，少數願意表態的高層，力道也相當微弱，如蔡英文總統表示，「我相信」過程可以攤在陽光下，一切都經得起檢驗。該黨主席┌總統參選人賴清德，也為之噤聲。

本文以為，民進黨面對排山倒海的質疑，足以動搖該黨形象與賴清德支持度，恐將犧牲陳吉仲或農業部高層，換取事件順利落幕。惟在野黨不應收手，反而應深究問題根源，務必揪出超思案背後真正的影武者。