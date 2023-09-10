賴清德：中國盼用戰爭威脅影響台灣選舉 西藏殷鑑不遠

民進黨總統參選人賴清德今天出席台北市台南市同鄉會40周年慶典，現場席開超過150桌。賴清德以台南市老市長身分拜託鄉親支持，也再度強調主權的重要。他說，中國極權主義當然希望用戰爭威脅影響這次選舉，但大家想一想，如果台灣總統人選可以被極權主義用戰爭來影響，那未來任何一次選舉都是極權主義在決定人選，台灣民主也會蕩然無存。

賴清德說，他當選後會跟立委共同合作，守護台灣主權，增進民主、和平、繁榮，也許這樣的理想目標大家都知道，但今天面對父老鄉親，他必須再次強調，台灣主權本來就屬於2350萬人。台灣定期改選各級政府，執行公權力服務人民，「我們選總統、副總統，台灣當然是主權獨立國家，台灣當然不屬於中華人民共和國，不屬於任何一個國家，只有2350萬人可以決定台灣前途」。

賴清德說，沒有主權，就沒有所有權。今天在場有很多人擁有土地、房子及公司所有權，如果今天主權不保，政府易主，「誰來保護我們的所有權」。沒有主權自然也沒有民主，人民是國家的主人，沒有主權，人民如何做主。

賴清德說，和平非常重要，和平無價，戰爭沒有贏家，和平人人都要，但確保和平的手段必須正確，必須靠力量才能得到真正的和平，讓渡主權、簽訂和平協議不會得到真正的和平，否則西藏不會那麼慘，香港、澳門也不會淪為今天的地步，「殷鑑不遠，血跡斑斑」，一定要堅定信心，如果真的要追求永續的和平，絕對不能主權易主，犧牲民主，只有真正的實力才能得到真正的和平。

賴清德說，目前國際社會也是往這個方向走，從菲律賓、日本、韓國、北約甚至歐盟，統統都在提升自己的國防力量，民主陣營大家站在一起肩並肩，不讓極權主義有任何僥倖機會，就是希望靠實力，備戰達到避戰。

賴清德也提到，台灣並不孤單，台灣不是單獨面對區域霸權，台灣跟民主陣營站在一起，有力量共同捍衛台海及維護印太和平穩定。

賴清德也說，不要因為極權主義加大、加強威脅，心裡害怕，就走回頭路，中國極權主義當然希望用戰爭威脅影響這次選舉，但大家想一想，如果台灣總統人選可以被極權主義用戰爭來影響，那未來任何一次選舉都是極權主義再決定人選，台灣民主也會蕩然無存，懇請父老鄉親，站在第一線，拿頭旗、站頭陣，支持賴清德及民主大聯盟的立委參選人。