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嘉市前瞻經費補助全台最少 藍營議員挺侯友宜喊下架民進黨

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員今參加侯友宜（前排左四）的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員今參加侯友宜（前排左四）的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影

嘉義市前瞻計畫補助只拿到30億元，全台排名敬陪末座，嘉市國民黨籍議員今參加黨籍總統參選人侯友宜的婦女暨青年後援會成立大會，痛批前瞻計畫經費嘉義市拿最少，就連隔壁嘉義縣都拿了超過8倍補助，要下架民進黨。滂沱大雨仍有千人到場，齊呼侯友宜、張秀華當選。

「台灣現在只剩綠色。」議員郭定緯說，中央前瞻經費嘉義縣拿到243億元補助，嘉義市只拿到30億元補助，位居全台最後1名，漠視嘉義市人權益。議員黃思婷說，嘉市醫療密集度最高，疫情時醫護人員站在第一線，但醫護津貼遲遲拿不到，要下架民進黨，支持張秀華守護權益。

張秀華說，嘉義市前瞻計畫補助全台最後1名，對市民而言很不公平，「若現任立委做不好，就換她來做」；另，鐵路高架化一定要兌現，中央承諾48億元對嘉義市很重要，未來也會極力爭取輕軌捷運、嘉義總圖、嘉義機場國際航線，以及青年創業、婦女二度就業機會等。

江義雄說，民進黨8年執政大家都了解，使經濟陷入衰退狀態，無論疫苗、雞蛋等把所賺的錢，極有可能再轉進口袋裡，必須讓民進黨下台。侯辦副召集人謝龍介直言，民進黨內神通外鬼，50萬資本額公司能拿上億元補助進口雞蛋，且沒通路情形下，8800萬顆雞蛋要賣去哪？

國民黨黨主席朱立倫、國民黨副主席黃敏惠、侯辦特別顧問江義雄、嘉義市婦女會理事長張麗卿、嘉義市青工總會長蘇芳儀、平地原住民參選人黃仁、副議長蘇澤峰、議員鄭光宏、陳家平、黃思婷張敏琪、傅大偉、郭定緯等人都到場支持。

嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員今參加侯友宜（前排中）的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員今參加侯友宜（前排中）的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員今參加侯友宜的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員今參加侯友宜的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員張秀華（中）等人今參加侯友宜的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影
嘉義市前瞻經費補助拿到30億元全台最少，國民黨籍議員張秀華（中）等人今參加侯友宜的婦女、青年後援會成立大會齊呼下架民進黨。記者黃于凡／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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