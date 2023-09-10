摩洛哥強震致上千人死亡 外交部捐千萬元助災後重建

摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區9月8日晚間發生120年來最強烈地震，截至10日統計，造成2012人死亡，另有2059人受傷，財物損失難以估計，外交部將捐款50萬美元，約新台幣1600萬元，協助摩國災民災後復原重建工作。

外交部指出，外交部在強震發生後第一時間，透過社群媒體表達慰問，指示我國駐法國館處，向摩洛哥駐法國大使館及總領事館，表達我國政府及人民的關心，表明提供相關協助的意願；我國消防署特搜隊也迅速整裝動員，準備隨時前往摩洛哥協助救災。

外交部表示，由於摩國自力辦理救災工作，至目前為止，未向國際社會提出協助搜救需求，各國搜救隊尚未能前往協助相關工作。我國與摩國無正式邦交，也未互設代表處，雖然雙方目前沒有直接互動管道，在許多摩國災民正處於艱難困苦的時刻，台灣政府及人民仍盼略盡棉薄之力提供協助，發揚台灣能幫忙，且台灣正在幫忙的人道關懷精神，將透過第三方轉致捐款，期盼摩國災民能早日重建家園，恢復正常生活。