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中正紀念堂轉型停滯？ 行政院：總統盼卸任前推進轉型工作

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員不滿轉型正義推動停滯，行政院說，蔡英文總統盼任期結束前，轉型正義工作能再有所推進。記者邱德祥／攝影
行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員不滿轉型正義推動停滯，行政院說，蔡英文總統盼任期結束前，轉型正義工作能再有所推進。記者邱德祥／攝影

行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員呂昱、黃舒楣、葉虹靈今天投書媒體，批評總統參選人未提出轉型正義政策，領導者缺乏政治意志與能力，讓轉型停滯。行政院發言人林子倫表示，專案小組今年5月底討論，由文化部規畫轉型原則，與外界溝通，蔡英文總統盼任期結束前，轉型正義工作能再有所推進。

林子倫指出，行政院將透過會報及專案小組等相關機制，持續聽取各方意見、整合執政團隊立場，以最謹慎的方式全盤考量，務實尋求最大轉型機會。

林子倫表示，行政院長陳建仁今年3月30日主持行政院推動轉型正義會報第二次會議時表示，民主時代應以去個人崇拜，去威權化為基本走向，依此原則，行政院籌設中正紀念堂轉型專案小組，由副院長鄭文燦擔任主持人、政務委員羅秉成擔任副主持人，由文化部長、內政部長與投書的3位會報民間委員共同組成，由文化部擔任專案小組幕僚機關。

林子倫說，專案小組5月底進行討論，充分交換意見，由文化部就中正紀念堂組織定位、轉型正義基本價值與策略思維，參照各方意見提出轉型方案，規畫中正紀念堂的轉型原則，與外界溝通。

林子倫表示，行政院推動轉型正義的決心及立場，與民間委員無二致，蔡總統與陳建仁出席權利回復基金會主辦平復國家不法及名譽回復證書頒發典禮致詞都認為，轉型正義工作不能停，政府將持續推動落實相關工作，蔡總統在聽取受難者及家屬期待後，已指示任期結束前轉型正義工作能再有所推進。

林子倫說，目前除中正紀念堂園區轉型規畫辦理中，其餘涉及轉型正義法制完備等各項業務推動，行政院將加速進行，持續透過會報相關機制，強化督導、統合各部會負責的各項轉型正義業務落實執行。

轉型正義 行政院 林子倫 中正紀念堂

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