韓國瑜願出手整合 黃士修：歡迎 籲國民黨放下本位主義

郭台銘辦公室發言人黃士修今天表示，相信前高雄市長韓國瑜非常認同郭台銘理念，希望韓來幫忙，在國民黨就可以盡到一分力，一起趕快坐下來談。

黃士修說，郭台銘對於四年前有些摩擦，在今年初公開鄭重向韓國瑜致意道歉，韓也非常熱情，兩個人相見歡，兩人現在感情非常好，相信韓國瑜也非常認同郭台銘的理念，在野一定要整合。

黃士修指出，現在國民黨一些主戰派，不想看到整合，他們只希望郭台銘、柯文哲退選，無條件投降，如果一直抱持本位主義，是成不了事的，到時候不要說誰是罪人，所有人都會是歷史罪人。韓國瑜也是心急如焚，出手幫忙，非常感謝，歡迎國民黨、民眾黨的好朋友，趕快來坐下來談一談，一起打倒民進黨，政權輪替。

對於國民黨主席朱立倫擬出任國民黨總統參選人侯友宜競選總部主委，郭朱兩人還能不能談？黃士修說，郭是參選人，參選人對參選人當然是比較對等，就整合的立場，當然黨主席是不能缺席的。

黃士修表示，整合有非常多的談法，不只是總統的部分，還有區域立委、不分區立委等，這一塊跟兩黨黨主席還是得另外談，但如果跟總統參選人混在一起，可能情況會比較複雜；他們本來就不期待一次談成，默契是需要經過多次互動，溝通慢慢累積的。

黃士修說，既然朱立倫嘴上也說一定要整合，希望國民黨能放下本位主義，前陣子劍拔弩張、堅壁清野的做法，無益整合，是破壞整合，希望朱立倫能調整一下作法，讓國民黨成為全民的好朋友，大家都是朋友，有共同的理想跟目標，一起奮鬥。