缺電、缺蛋後可能缺豬肉？ 謝龍介「台灣行腳」道心聲！

國民黨總統參選人侯友宜競辦副召集人謝龍介連番推出「台灣行腳」影片，為農漁民、店家表達心聲，昨天以「萬物齊漲、薪水未漲，繼缺電、缺蛋後，台灣是否開始缺豬肉?」推出兩集，他反映，原物料上漲，豬價漲，但豬農沒賺到錢以及店家不敢賣虱目魚肚湯的無奈，希望政府重視。

謝龍介到台南賣肉燥飯、黑白切的小吃店「交關」（買東西的意思），品嘗美食，指著肉燥飯說，萬物齊漲、薪水不漲、生活不起、莫忘世人苦人多，大碗滷肉飯1碗由30元漲到35元，小碗由20元漲到25元，為何漲價？因為3年前市場1斤豬肉35元，去年漲到1斤70元，今年3月回跌到60元，目前約50元，漲幅40%。

但店家買了豬肉，還要回去加工，製作成肉燥，不得不漲；他來消費，要叫魚肚湯，但老闆沒賣，因此點了魚冊湯；老闆有說，因為魚肚太貴不敢賣，若要賣就要漲價，但漲價會被人客罵，只好不賣，道出店家無奈。

謝龍介指出，以前豬農1公斤豬肉80元有得賺，現在已沒得賺；店家回應，豬農跟他們反映，1頭豬成本要1萬多元，現在的價格是在做虧本生意。謝龍介批政府失靈，除了豬農苦，大家都苦。

謝龍介也走進養豬場，做豬飼料的玉米、黃豆、魚粉等都在漲，飼養成本也大幅提升，4年前豬長1公斤肉要吃掉40元飼料，現在要近60元，豬要養180約1百公斤上下，肉質最好也符合成本效益，但若拍賣價1公斤僅80元，根本沒錢賺。

謝龍介建議農業部要對症下藥，幫豬農度過危機，不是去幫進口豬肉，台灣豬肉不含萊克多巴胺，也是最符合食品安全的農產品。

影片網址

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