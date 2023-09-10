同鄉會台大南友會力挺 賴清德：台南真的是我的本命區

民進黨總統參選人賴清德今天出席台北市台南市同鄉會40周年慶典，席開超過150桌。賴清德以老市長身分拜託鄉親支持，主辦單位也邀請台大南友會學生到場力挺，站在賴清德身後。

賴清德說，很多人說台南市他的本命區，從今天集會的熱烈，他深刻感受到台南真的是他的本命區，他在新北萬里鄉下出身長大，但有辦法懷抱理想，展現抱負，為台南市盡一分心力，完全是台南市民給的。台南市民對他的疼惜與大力幫忙，不管任何時候，這分恩情永遠在他心裡面。

賴清德表示，他第一次參選國大代表，人生地不熟，純粹是懷抱理想，漸漸在台南有人知道他不是在地人，第一次參選，就得到選區最高票，打破過去歷次選舉的得票記錄，後來他參選四屆立法委員，兩任市長，無不如此。因為有台南市民對他的支持，他才有機會站在這裡，才有機會進一步為國家貢獻心力。

賴清德說，這場選舉裡面，若沒有台南市民支持，他沒有辦法達到目標，敬請大家不僅支持他當選總統，也支持民進黨所推出的立委參選人。他深刻知道這場選舉對台灣的重要，不僅影響台灣的前途，後代子孫的幸福，更影響印太地區的和平穩定。身為民進黨主席，他知道光靠民進黨，力有未逮，他推動民主大聯盟理念，希望推出跨黨派、跨世代人才，一起為國家努力。資深的政治工作者固然對台灣有很大貢獻，法政人才很重要，但台灣要進步，要一棒接一棒，必須要讓年輕人有機會，這次立委提名裡面，他秉持這樣的精神。希望大家讓賴清德高票當選總統，也支持民主大聯盟。

賴清德指出，台南是民主聖地，第一、三、五屆台南市長葉廷桂是無黨籍，當時散盡家財，就是為了為人民服務，對抗當時的專制統治，這一分傳統得到人民支持，民主是台南市民的DNA。多次選舉裡面，民進黨推出的總統參選人無論有沒有當選，在台南市的得票率都是全國最高，這是民進黨傳統，民進黨歷次推出的總統參選人，還沒有人當過台南市長。這次賴清德要參選，請父老鄉親加倍支持，只有本命區台南市、只有前市長出來參選得到創新高的得票率，這場選舉才有辦法穩定當選。