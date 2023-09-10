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立委：聯合國長期屈服大陸壓力 不符包容及普遍原則

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華。記者侯永全／攝影
時代力量立委陳椒華。記者侯永全／攝影

時代力量立委陳椒華今天說，她代表時代力量參加支持台灣參與聯合國遊行活動，這是由美國紐約台僑團體所主辦，要求國際社會支持台灣成為聯合國會員國，聯合國長期屈服於中國大陸壓力，持續不當地將台灣排除在外，這些歧視待遇不符合包容普遍原則。

陳椒華透過新聞稿說，她在紐約時間9月9日中午參加支持台灣參與聯合國遊行活動，她與跨黨派立委共同要求國際社會，支持台灣成為聯合國會員國，這項遊行活動具重大意義，彰顯各界不分年齡、性別、職業，共同希望台灣加入聯合國，期盼這樣的聲音能讓更多人聽見。

陳椒華指出，烏俄戰爭爆發至今，促使許多國家正視強化國際民主陣線的合作，中國大陸對台灣持續文攻武嚇之際，為了維護印太區域穩定及世界和平，必須保障台灣安全與民主，希望國際社會共同支持台灣加入聯合國，落實國際參與及合作，共同構築更強韌的民主防線。

陳椒華說，台灣是國際社會的良善力量，負責任的一員，有高度意願與國際社會合作，貢獻自身的能力及經驗。

陳椒華認為，聯合國長期屈服中國大陸的壓力，持續不當地將台灣排除在外，造成我國人民及媒體無法進入聯合國參訪，出席會議或採訪，這些歧視待遇，不符合聯合國的包容及普遍原則。

陳椒華表示，台灣在公共衛生、性別平權、教育、永續發展等領域，都有豐富的經驗與能力與世界各國分享交流，可以為落實聯合國永續發展目標（SDGs）作出許多貢獻，聯合國標榜包容、對話、團結的精神，應該接納台灣參與，讓台灣有機會為促進全球的和平、繁榮及永續發展作出貢獻，就是展現這個精神的最好方式。

聯合國 陳椒華 時代力量

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