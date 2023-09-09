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陳建仁：政府持續進行威權象徵的處置 照顧受難者創傷

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院院長陳建仁今天出席「誌過去 致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」。記者潘俊宏／攝影
行政院院長陳建仁今天出席「誌過去 致未來─平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」。記者潘俊宏／攝影

行政院院長陳建仁今天出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，他再臉書表示，內閣團隊代表政府，以誠摯和緬懷的心，向所有為人權理想，付出生命和青春歲月的前輩與先進，致上最深的敬意和謝意。

陳建仁表示，從去年促轉會完成階段性任務以後，轉型正義就邁入了落實推動的新階段。平復威權統治時期發生的國家不法行為，是轉型正義工程重要的環節。今年3月法務部平復的林水泉先生受到非法管訓一案，就是民主轉型後第一件得到政府平復的行政不法個案，這是首例，但不會是唯一一例。

陳建仁表示，截至今年8月底，法務部已經平復了1615件國家不法案件，而這些獲得平復的個案，除了一一造冊刊登在本院公報周知大眾之外，也塗銷相關前科紀錄，然後撤銷相關刑事判決罪名或不法處分，以實際行為徹底滌除過去國家不法加諸於政治受難者的不實汙名。

陳建仁表示，權利回復基金會也已經通過781件生命及人身自由賠償的案件，總計核發約22億的賠償金，並且核發了1439件的回復名譽證書。政府深刻了解名譽的重要性，而平復國家不法及頒發回復名譽證書，最大的意義就是要揭除政治受難者及家屬所承受的汙名標籤，恢復無辜者的清白和名譽。

陳建仁說，今年起，政府亦啟動完備轉型正義法制的研修工程，包括「促轉條例」全文修正，「政治檔案條例」、「國家機密保護法」、「不義遺址保存條例」等草案的法制修訂作業。也持續進行威權象徵的處置，照顧受難者的政治暴力創傷；也函頒「國家轉型正義教育行動綱領」。

陳建仁說，台灣必須正視這段歷史，並且以同理心來感謝前人的付出，以謙卑的態度來面對過去的錯誤，才能夠真正地與歷史和解，完成台灣的轉型正義。

陳建仁強調，台灣的民主、自由、人權是無數前人披荊斬棘、衝破威權，留給大家最珍貴的資產。透過公開的平復儀式，還有頒發名譽回復證書，強化社會大眾對轉型正義的認知，政府期盼國人共同來守護台灣得來不易的民主自由和人權。

陳建仁 轉型正義 受難者 人權

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