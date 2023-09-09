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蘇巧慧拚選立委 陳吉仲、王國材出面力挺說原因

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
王國材說蘇巧慧努力為新莊、樹林及鶯歌爭取交通建設，包括台65線浮洲匝道、樹林萬大線、新樹鶯堤外便道皆努力向中央爭取預算。記者李定宇／攝影
王國材說蘇巧慧努力為新莊、樹林及鶯歌爭取交通建設，包括台65線浮洲匝道、樹林萬大線、新樹鶯堤外便道皆努力向中央爭取預算。記者李定宇／攝影

新北市立委蘇巧慧力拼下屆立委連任，今天下午在樹林育林國小舉辦施政願景說明會，會中並邀請農業部長陳吉仲、交通部長王國材出面力挺，陳吉仲表示蘇巧慧力挺農業，也在缺蛋時澄清謠言，非常努力。交通部長王國材也說，蘇巧慧強力爭取台65線浮洲匝道，力推樹林萬大線、新樹鶯堤外便道，對地方交通建設功不可沒。

今天下午立委蘇巧慧在樹林育林國小舉辦政策願景說明會，農業部長陳吉仲、交通部長王國材、前樹林市長陳世榮及在地議員廖宜琨、卓冠廷皆出面力挺。

王國材說蘇巧慧努力為新莊、樹林及鶯歌爭取交通建設，包括台65線浮洲匝道、樹林萬大線、新樹鶯堤外便道皆努力向中央爭取預算。陳吉仲除了說明蘇巧慧在國會力挺農業、也在缺蛋危機時努力澄清謠言，為國家及地方皆非常努力。陳吉仲也花了相當多時間說明缺蛋危機時，農委會（現農業部）當時為了雞蛋漲價而向國際採購的過程艱辛。

議員卓冠廷則表示蘇巧慧是公督盟國會立委評鑑這屆10個會期都是第一名優秀立委，樹林捷運講了2、30年去年正式動工，555億元中央直接補助只有蘇巧慧能做到。議員廖宜琨表示除了以上的努力政績，蘇巧慧也關心照顧年長者醫養園區、推動長照。

另外針對台海危機，中國事務部主任吳峻鋕表示台灣會被形容成兵兇戰危，是因中國對台灣有併吞野心。蘇巧慧則說選舉到了假消息多民眾要注意，拜託在座民眾明年1月13日投票時在給蘇巧慧一次機會。

陳吉仲（左）除了說明蘇巧慧在國會力挺農業、也在缺蛋危機時努力澄清謠言，為國家及地方皆非常努力。記者李定宇／攝影
陳吉仲（左）除了說明蘇巧慧在國會力挺農業、也在缺蛋危機時努力澄清謠言，為國家及地方皆非常努力。記者李定宇／攝影

2024選舉 2024立委選舉 蘇巧慧 陳吉仲 王國材

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