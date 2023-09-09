基隆市運輸業成立後援會 合力將賴清德「運」進總統府

信賴台灣之友會今天在基隆市成立運輸業後援會，數百名運輸業從業人員在長榮桂冠酒店聚會，希望能助副總統賴清德勝選，「運」進總統府。基隆市議長童子瑋說，運輸業勞工是台灣經濟發展，也是基隆港市繁榮的基石，感謝從業人員支持賴清德，讓台灣未來有更穩定、更安全的發展環境。

信賴台灣之友會繼在基隆成立漁業後援會、台船基隆廠企業工會後援會、青商會後援會後，今天在長榮桂冠酒店舉辦運輸業後援會成立大會，民進黨前主席卓榮泰、立委洪申翰、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和、基隆市立委參選人鄭文婷和童子瑋等人出席，壯大聲勢。

信賴台灣基隆市運輸業後援會總會長由莊清基出任，他說，運輸業、物流業是台灣經濟的重要支柱，賴清德從行政院長到副總統任內，全力支持運輸業有目共睹，賴清德是最能夠保持台灣經濟發展趨勢、處理國際關係的總統參選人，所以運輸業好朋友們站出來相挺。

童子瑋說，運輸業後援會包含貨櫃、貨運、汽車維修等相關產業，這些辛苦的基層勞工都是台灣經濟發展最重要的基石，也是台灣頭基隆市、港得以進步的重要成員。未來基隆肩負國家發展重要角色，不管在能源轉型、國家安全、國際交流都有無法取代的地位。