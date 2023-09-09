前省府秘書長翁明志爆料 選民領嘸賄款衝民進黨部要錢

福建省政府前秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選，甚至有選民三番兩次到黨部來索取賄款，讓他覺得非常荒謬，翁明志強調，一手創立的黨部竟然淪落至此，讓人痛心疾首。

對此，蔡其雍表示，那是被告的個人行為，跟黨部無關，被告在選舉期間，莫名其妙跑來黨部要錢，這應該是有人在捕風捉影，如果他有違法，應該會被起訴或提起當選無效，但他在今年2月跟3月都有收到金門地檢署跟高分檢的不起訴書。黨部人員也透露，可能是黨內選舉後續衍生風波，事情還是要以院檢調查的為主。

翁明志今天在受訪表示，先前就聽到蔡賄選的傳言，但都未經證實，昨天看到法院的判決，裡面有提到民進黨金門縣黨部，所以他特別去詳看內容，發現確有其事，感到相當震驚難過，翁明志說，金門縣黨部是他在20幾年前所創立，從無到有，而民進黨長期以來堅持的核心價值，就是「清廉執政、愛鄉土」，清廉就是反黑金，而反賄選一直是縣黨部堅守的原則，沒想到如今竟然淪落至此，爆出有選民到黨部去要賄款，讓他覺得很憤怒與痛心。

他說，法院的判決是一個政治人物最低的標準，民進黨強調要反黑金，推動排黑條款，甚至有中常委過去有涉及黑道紀錄，被逼退出中常委，在在都宣示排黑的決心，希望中央黨部能深入調查，實情為何，如果真有黨員涉及賄選，不用等法院的起訴與判決，黨中央都應該祭出黨紀處理。

「法院的判決是政治人物最低的要求」，翁明志強調，民進黨的要求是道德要求，不管法院如何處理，基本上地方黨部有涉及賄選，且有主委與此事有關連，他說，如果有人涉及，即使因為證據不足，最終法院不起訴，但對黨紀的影響太大，他激動的說，有選民直衝黨部來索要賄款，這不止是全國首例，也成為舉國的笑話。

翁明志也呼籲，現在金門縣黨部有涉及賄選，應該要出面來說明，到底縣黨部涉案的程度如何，為何相關的的調查紀錄能成為起訴的證據，可見得證據有一定的可性度，翁明志也重申，他目前無政治職位，也無所求，只是單純透過臉書，表達身為民進黨忠誠黨員的痛心，不想被解讀是政治鬥爭。

根據翁明志PO出的金門地方法院刑事判決書，何女受蔡的支持者邀約，先是將戶籍遷到第一選區，並約定好要將票投給蔡，選前交付5000元作為對價，後來何女又幫忙跟姐姐跟外甥詢問有無意願以1票5000元之對價支持蔡，外甥當場拒絕，何女的姐姐未表達反對，何女認定姐姐已允諾賣票，但後續一直未收到期約款項，且聯繫不到中間人，就3次到民進黨金門黨部要求蔡其雍出面處理，並跟在場的人告知期約賄選情節，才遭查獲。