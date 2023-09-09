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前省府秘書長翁明志爆料 選民領嘸賄款衝民進黨部要錢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
前福建省政府秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選。記者蔡家蓁／攝影
前福建省政府秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選。記者蔡家蓁／攝影

福建省政府前秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選，甚至有選民三番兩次到黨部來索取賄款，讓他覺得非常荒謬，翁明志強調，一手創立的黨部竟然淪落至此，讓人痛心疾首。

對此，蔡其雍表示，那是被告的個人行為，跟黨部無關，被告在選舉期間，莫名其妙跑來黨部要錢，這應該是有人在捕風捉影，如果他有違法，應該會被起訴或提起當選無效，但他在今年2月跟3月都有收到金門地檢署跟高分檢的不起訴書。黨部人員也透露，可能是黨內選舉後續衍生風波，事情還是要以院檢調查的為主。

翁明志今天在受訪表示，先前就聽到蔡賄選的傳言，但都未經證實，昨天看到法院的判決，裡面有提到民進黨金門縣黨部，所以他特別去詳看內容，發現確有其事，感到相當震驚難過，翁明志說，金門縣黨部是他在20幾年前所創立，從無到有，而民進黨長期以來堅持的核心價值，就是「清廉執政、愛鄉土」，清廉就是反黑金，而反賄選一直是縣黨部堅守的原則，沒想到如今竟然淪落至此，爆出有選民到黨部去要賄款，讓他覺得很憤怒與痛心。

他說，法院的判決是一個政治人物最低的標準，民進黨強調要反黑金，推動排黑條款，甚至有中常委過去有涉及黑道紀錄，被逼退出中常委，在在都宣示排黑的決心，希望中央黨部能深入調查，實情為何，如果真有黨員涉及賄選，不用等法院的起訴與判決，黨中央都應該祭出黨紀處理。

「法院的判決是政治人物最低的要求」，翁明志強調，民進黨的要求是道德要求，不管法院如何處理，基本上地方黨部有涉及賄選，且有主委與此事有關連，他說，如果有人涉及，即使因為證據不足，最終法院不起訴，但對黨紀的影響太大，他激動的說，有選民直衝黨部來索要賄款，這不止是全國首例，也成為舉國的笑話。

翁明志也呼籲，現在金門縣黨部有涉及賄選，應該要出面來說明，到底縣黨部涉案的程度如何，為何相關的的調查紀錄能成為起訴的證據，可見得證據有一定的可性度，翁明志也重申，他目前無政治職位，也無所求，只是單純透過臉書，表達身為民進黨忠誠黨員的痛心，不想被解讀是政治鬥爭。

根據翁明志PO出的金門地方法院刑事判決書，何女受蔡的支持者邀約，先是將戶籍遷到第一選區，並約定好要將票投給蔡，選前交付5000元作為對價，後來何女又幫忙跟姐姐跟外甥詢問有無意願以1票5000元之對價支持蔡，外甥當場拒絕，何女的姐姐未表達反對，何女認定姐姐已允諾賣票，但後續一直未收到期約款項，且聯繫不到中間人，就3次到民進黨金門黨部要求蔡其雍出面處理，並跟在場的人告知期約賄選情節，才遭查獲。

何女遭判有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日；又共同犯公職人員選舉罷免法第九十九條第一項之交付賄賂罪，處有期徒刑1年7月。均緩刑4年，並應向公庫支付新臺幣伍萬元。褫奪公權3年。

民進黨金門縣黨部主委暨議員蔡其雍遭同黨同志爆料涉及賄選，蔡表示，那是被告的個人行為，跟黨部無關。記者蔡家蓁／攝影
民進黨金門縣黨部主委暨議員蔡其雍遭同黨同志爆料涉及賄選，蔡表示，那是被告的個人行為，跟黨部無關。記者蔡家蓁／攝影
前福建省政府秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選。記者蔡家蓁／翻攝
前福建省政府秘書長、民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書「大義滅親」爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選。記者蔡家蓁／翻攝
民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選，甚至有選民三番兩次到黨部來索取賄款。記者蔡家蓁／攝影
民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今天凌晨在臉書爆出現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選，甚至有選民三番兩次到黨部來索取賄款。記者蔡家蓁／攝影

金門 賄選 民進黨 蔡其雍 賄款

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