基泰總經理中午未現身 李四川嚴重譴責：不是處理事情的態度

北市大直街建案「基泰大直」施工不當致工地及鄰房塌陷受損，迄今未對外說明。北市副市長李四川今指重大災害的最大責任都在建商，應付全部責任，也要建商中午一定要到場，釐清居民安置問題。直至中午，建商卻未出現，李四川對此嚴重譴責高層，不敢為這事負責，直言「這不是處理問題的態度」。

李四川上午指出，他當天就一直要求負責人要到場，後來總經理也來了，對方稱在這所有責任都歸他，有關支出都願意負責，也發布重訊。為了居民安置，市府已請總經理中午一定要到現場，釐清往後責任歸屬。

不過到了中午，基泰建設總經理未現身。李四川直言「這不是處理事情的態度」，上午在工地已要求工地主任，中午為安置部分要跟其總經理做最後協調，主任回報到現在找不到總經理，都發局長王玉芬也打電話到總經理辦公室，對方秘書也說找不到總經理。

李四川認為，這不是處理問題的態度，「我還是要譴責基泰所有上級負責人，不敢為這件事情負責」，他表達最嚴重譴責，強調市府會繼續跟對方聯絡。

李四川坦言，他打電話基泰總經理都關機，市府現在能夠通的就是基泰總經理的，對方一直說聯絡不到總經理。工地主任對救災該負賠償，有承諾要負責，現在就是安置部分，如何安置、安置時間多久、住戶賠償如何計算等細節到現在都還沒有討論。

基泰建設若避不見面，市府會有強製手段？李四川表示，若繼續這樣，市府就循法律途徑。