綠攻大直民宅塌陷轉超思焦點 朱立倫：民進黨民代別躲

超思巴西蛋爭議尚未停歇，台北市大直某民宅塌陷，民進黨藉此猛攻國民黨，外界認為綠營是在轉移焦點。國民黨主席朱立倫今表示，民進黨想藉此躲避超思爭議，很難，也呼籲民進黨的民意代表不要再閃躲。

朱立倫說，任何公安事件絕不容許，相信台北市長蔣萬安、副市長李四川會處理非常好，台北市的民意代表、國民黨的民意代表也都會強力的監督。

朱立倫批評，但民進黨想要透過這樣的方式躲避超思爭議，或躲避進口蛋的疑案或弊案，他相信是很難的，因為每位媽媽都要買蛋、每個人都要吃蛋，當大家一聽到一顆蛋要補貼32元（都感到詫異）。一天一顆蛋要補貼32元，而且是公帑，是大家的錢，民眾可不可以接受？

朱立倫表示，超思去年12月成立，用資本額50萬元可以獲得政府的補助上億，這也是所有的媽媽們、所有的家庭主婦們都不能夠接受的，因為這是牽涉到每個人的生活，而且牽涉到每位民眾的荷包，這不是民進黨可以躲避的。