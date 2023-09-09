近5年公共工程流標10％ 工程會：預算不足、案量集中

受到物價上漲、缺工缺料等影響，造成工程發包常流標，行政院公共工程委員會透過近5年逾300件流標案例檢討，發現目前約九成案件可以順利決標，其餘一成案件流標，流標原因主要是預算編列不足及案量集中，建議各工程主辦單位招標前，應合理提出招標內容，以利工程加速發包進行。

工程會統計，近5年約九成案件可順利決標，其餘約一成流標案件，工程會透過實際召開流標檢討會議歸納分析，發現個案流標主因多為機關應作為而未作為所致，包括未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期及契約書圖規定不合理，另案量集中導致廠商觀望的原因之一。

工程會說明，工程主辦機關應訂定合理預算、工期、設計書圖契約及妥適安排推案期程，行政院也已協調各中央主管機關採取相關因應對策。如地方接受中央補助的計畫發現有因物價調整須修正計畫，地方應盡速提出，行政院就修正計畫程序，已規定對於有因物價上漲或被動配合相關法定審議（例如都市計畫暨交通影響審議、耐震法令變更等）而修正計畫者，得就個案情形於計畫總經費內先行招標，減少受物價波動影響程度。

工程會希望藉由雙向討論的過程，同時蒐集地方所遭遇問題及建議，例如共同性費用編列基準表與市場行情落差；設計單位認為工程單價符合市場行情但仍流標；補助機關要求年底前完成等。工程會將彙整分析各地方政府反映意見，回應說明函各地方政府參考；涉及中央修法部分，也會納入後續相關討論研議。

工程會強調，各工程主辦機關於招標前應合理提出招標內容，若發生流標應務實檢討個案關鍵原因，對症下藥，確實解決問題，切勿多次測試市場後才進行必要調整，以利加速推動公共工程。