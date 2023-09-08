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駐泰代表莊碩漢涉性騷請辭 新任代表由張俊福接任

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府今天發布總統令，新任駐泰代表由張俊福接任。圖／本報系資料照
總統府今天發布總統令，新任駐泰代表由張俊福接任。圖／本報系資料照

總統府今發布總統令，駐泰國代表由張俊福接任。張俊福曾任駐泰國、駐美國、駐瑞士代表處經濟秘書；駐印尼、駐加拿大、駐歐盟兼駐比利時、駐美國代表處經濟組長；以及經濟部智慧財產局組長、經濟部國貿局組長、國貿局長、中小企業信用保證基金董事長、經濟部參事兼經貿談判代表辦公室主任、首任駐緬甸台北經濟文化辦事處大使銜代表等職務。

我駐泰代表原為莊碩漢，因涉性騷案而請辭。行政院長陳建仁之前在立院面對國民黨立委曾銘宗四度追問，是否要向國人道歉時，他說，性騷擾事件發生後，大家感到相當痛心難過，希望被害人能得到最好保護，對加害人也絕不寬貸。曾銘宗說，痛心歸痛心、難過歸難過，要不要向全民說聲道歉？陳建仁再答，需要全民一起努力做好性騷擾防治工作，政院絕對責無旁貸。

泰國 性騷擾 總統府

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