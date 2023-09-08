駐泰代表莊碩漢涉性騷請辭 新任代表由張俊福接任

台北市中山區大直街94巷多戶民宅，昨晚轟然一聲房屋塌陷，初步調查將矛頭指向鄰近的「基泰建設」建案施工不慎造成。 除了基泰，日前釀成竹北天坑的「豐邑建設」、吊臂從頂樓掉落砸進台中捷運綠線造成1死14傷的「興富發建設」，全台房市蓬勃發展，但屢傳建案施工危及公眾安全，政府如何納管有「黑歷史」的建商，若因政府疏於督導，造成民眾權益受損，又該怎麼求償？

2023-09-08 17:19