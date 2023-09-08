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林右昌宣布 內政部20日成立宗教禮制司

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
內政部長林右昌。圖／本報資料照片
內政部長林右昌。圖／本報資料照片

內政部林右昌今天出席台灣國際宗教自由峰會午宴指出，台灣因為有宗教力量的支持，當社會面對各種挑戰時，均能展現強大的韌性內政部20日將組織改造成立「宗教禮制司」，提升宗教事務層級，代表政府對宗教的重視。

林右昌也說，據內政部統計，台灣平均每1平方公里就有1處宗教場所，建築的密度在世界上應相當少見，為什麼台灣碰到很多挑戰，但社會仍非常有韌性，因為台灣是一個宗教自由的國家，台灣在面對挑戰時有宗教力量的支持。

林右昌強調，宗教自由對台灣民眾來說是基本人權，且憲法規定，民眾有宗教信仰自由，不論宗教在法律上一律平等，政府對宗教活動以及對宗教團體的限制，均不能與憲法牴觸；在宗教自由與平等方面，政府仍持續與時俱進努力。

根據113年度內政部預算書，已有「宗教禮制司」規劃，職掌包括宗教、祭祀公業、神明會、殯葬、國徽國旗、國家榮典、紀念日節日政策與制度之規劃；宗教團體輔導、宗教發展及宗教融和推動，以及殯葬行為、殯葬服務業管理輔導等。

內政部 林右昌

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