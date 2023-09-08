大直民宅塌陷 民進黨團要求蔣市府負起責任提安置計畫

北市大直發生建築施工導致鄰房塌陷意外，民進黨台北市議員陳怡君今天與民進黨立法院黨團舉行記者會，質疑受害居民8個月前開始陳情，但都發局今年7月6日函覆的公文竟稱「會勘標的無危害公共安全之虞」，所以不需要列管；且事發後，市府對受災戶只安置到今天，要求台北市長蔣萬安負起責任，並提出長中短期安置計畫。

民進黨台北市中山、北松山區立委參選人謝佩芬指出，當地8個月前，牆面就出現大裂縫，居民只能採自救方式貼公告，提醒鄰居基泰建設有問題，在地立委王鴻薇不關心，反而只關心屏東停車場有幾台車，沒有注意在地居民的居住安危。

陳怡君指出，居民早在6月21日前就向北市府陳情，有很多住戶家裡出現大量裂縫，離譜到家門牆面已經脫離房子，從家門外就能看到內部情況，甚至有漏水、滲水狀況；北市府7月6日函覆稱，鑑定時認為沒有太大公共安全疑慮，不用列管，因此建商才會不斷開挖。

針對蔣萬安稱，當時還沒開挖，所以現場會勘時，當然沒有鄰損。陳怡君批評，蔣萬安說法無法讓人民接受，最離譜的是，北市府聲稱有安置計畫，但其實只安置到今天，明天以後要怎麼辦，要求蔣萬安要提出長期安置方案，協助居民重建。

民進黨團幹事長劉世芳表示，北市建管處長虞積學稱鑑定時認為沒有太大公共安全之虞，根本是睜眼說瞎話，否則就是專業鑑定不足，盼蔣市府盡速與第三方公正團體，提出專業的鑑定報告，不管是天災或人禍，都應該盡快澄清，黨團會持續保持追蹤和查核。