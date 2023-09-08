綠營提「市府認證7大寇」列黑名單 新北：民代甘為側翼

民進黨新北市議員張錦豪昨臉書發文，稱自己被封為是「市府認證7大寇」，名單內議員辦會勘，市府不派員出席會勘。民進黨團稍早表示，現在新北市長侯友宜重返威權時期列黑名單，把市政問題變成政治化，讓新北市政府成為鬥爭工具。市府回應，網路謠言不可信，民意代表居然甘為政治側翼。

黨團總召鄭宇恩表示，新北市政府對於部分民進黨議員的建議款、會勘和市政研究資料索資早就存在差別待遇，市府與議會本是行政與立法監督關係，但現在風聲鶴唳下，基層公務人員在市府與議員間左右為難，只要批評市政缺失，市府就冠上抹煞基層公務人員辛勞，但又是誰讓基層公務人員為難呢？

副召張維倩表示，臨時會中，副議長也明確指示市府議員會勘應出席，不到一個月的時間，市府就直接不演了，這種手段嚴重損害市政運作與市民的權力。幹事長卓冠廷表示，民進黨團不會因此退縮，一定對抗到底，更讓人痛心的是，應行政中立的公務員，被迫成為侯友宜的政治打手。

書記長林秉宥表示，市政府應秉持開放、透明原則，與議員建立良好的溝通與合作關係，共同為市民提供更好的服務，推動城市的發展。

新北市府表示，市議會民進黨團新聞稿竟以不明網路訊息抹黑新北市政府，直呼不可思議，網路謠言不可信，更不應淪為政黨打擊市府團隊的工具 ，身為民意代表居然甘為政治側翼，拿網路謠言亂帶風向，公然施壓公務員，也讓大眾見識到少數民代為了政治利益的不擇手段。

市府強調，市府各局處向來尊重議員職權，並依循議會共識決依法行政，府會長年以來都擁有良好溝通與合作關係的傳統，籲請有心人士放下政治鬥爭，共同努力為市民提供更好的服務，積極推動新北市的發展。