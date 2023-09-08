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批中央民生政策失靈 朱立倫：民眾需要公平正義

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨立委參選人葉元之，前往板橋浮洲福德宮參拜。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨立委參選人葉元之，前往板橋浮洲福德宮參拜。記者江婉儀／攝影

國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨立委參選人葉元之，前往板橋浮洲福德宮參拜。朱立倫致詞批評，國內雞蛋供應不足，民進黨政府說不會有問題，但進口一顆雞蛋竟補貼32元，而在和疫苗、快篩、口罩等政策都有問題，國民黨總統參選人侯友宜承諾當選後成立特偵組追查，希望大家要支持侯友宜。

朱立倫表示，在新北事實就跟侯友宜一起打拚，跟一般民眾一樣，是為了安居樂業，為下一代努力，兩岸如果發生戰爭，真正受傷的是百姓跟下一代，兩岸信仰的神明是一樣的，如果發生戰爭，神明也不願看到信眾們自相殘殺，國民黨是監察兩岸要推動交流，堅持和平。

近日進口雞蛋議題持續被討論，朱立倫說，政府半年前說缺蛋不會有問題，結果是用進口雞蛋，但一顆卻補助32元，出事公司今年2月才成立，3月就可以進口雞蛋，政府還要給公司2億元補助，但這些都是老百姓的錢，根本就亂用，這對媽媽們來說，也是最有感覺的事情。

朱立倫又說，缺電的時候民進黨說要用光電，現在台電一度2.5元，結果民進黨買光電1度卻要5元，前幾年缺疫苗、快篩、口罩，也都是有問題，民眾需要公平正義，要把真相找出來，侯友宜也承諾如果當選，要成立特偵組，重新調查所有事情。

國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨立委參選人葉元之，前往板橋浮洲福德宮參拜。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今天陪同國民黨立委參選人葉元之，前往板橋浮洲福德宮參拜。記者江婉儀／攝影

朱立倫 國民黨

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