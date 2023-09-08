遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

新竹市長高虹安近日被爆出入住新竹公園對面的高檔豪宅「回建築」，每戶要價5千萬元，也被網友影射是由建商提供而入住，話題持續延燒。高虹安昨天終於返台，今天透過市府媒體群組發出聲明澄清自己住在東區15年大樓，是與親友長輩同住，至於回建築是男友租屋處，並提供租約與匯款紀錄，希望外界不要以訛傳訛。

高虹安聲明指出，近期討論座車、住所等議題，已有過度謠傳誣指、混淆視聽，為避免錯誤資訊以訛傳訛，針對官邸住處，強調自己因工作需求、個人隱私，及長年居住習慣，居住地位於新竹市東區已落成15年大樓社區，跟親友長輩同住，從立委時期就居住於此，此住所是本人在新竹市安身立命的居住地，許多友人、同事都知道。

至於報載所提的「回建築」，高虹安說，這是男友的租屋處，其居住地確有租賃事實，僅承租部分房屋而非整層樓面，和房東為民事承租關係，每月皆有匯款證明，她並提供承租合約，適度隱蔽相關個資，請體諒尊重基本隱私。

「本人更絕無所謂私下接受建商饋贈或無償收受。」高虹安強調，自己在新竹市東區有大樓社區的實際居住處，與男友亦因情侶關係時有共住於其承租處，因此，本人居住上無需耗費人民公帑去申請市長官邸租賃補助，節省公務經費支出，請外界明察。

高虹安聲明中也指出，「本人未婚，原想保有自己一塊私人領域，不受外界侵擾，第一時間未對外公開交友隱私及相關個資，總有為難，還請體諒」。但，本人明白身為市長，若有惡意誤傳本人收受建商餽贈為何等的嚴重污衊，為對市民負責，原本本人個人隱私及交友關係考量也放下並揭露，體無完膚供社會公眾檢視。

高虹安強調，無論是座車或租屋，身為公眾人物或縣市首長，隱私安全其實相當重要，可能無形波及他人，不可不慎，但現在因特定人士毫無根據的胡亂臆測指控渲染下，相關隱私被迫公諸於世，「希望本人是如此被對待的最後一人，也期盼不要再有其他公眾人物、甚至是民眾被這樣不公平的檢視」。