影／民宅下陷都發局7月回「不需列管」 民進黨團要蔣市府負責
民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、台北市議員陳怡君與謝佩芬，上午在黨團舉行記者會，指基泰建設害台北市中山區大直街一處巷弄連棟民宅，7日晚間發生房屋嚴重龜裂傾斜、塌陷，要求蔣市府要負起相關責任。
陳怡君表示，該建案在開挖前，居民早就請市府居間協調勘查現場狀況。陳怡君指，在五月到現場會勘時，蔣萬安表示，「當時還沒開挖，何來有裂縫、何來隣損？」在6月21日的鑒定報告居民拒簽，因認為鑒定與事實相差甚大，和事實違背。
陳怡君表示，居民會找上民代陳情，是因都發局在7月6日卻函覆陳情住戶的公文，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」，所以不需要列管，才讓附近兩個建案開挖，導致這麼嚴重的後果。
陳怡君批評蔣萬安巿長，用冷血的一句話：「當時還沒開挖，現場會勘當然沒有隣損」，當時房子如此多的裂縫，而今一棟房子已經傾斜，第二棟、第三棟也下陷了。蔣市長的說法讓巿民和民化都無法接受。最離譜的是雖有安置，但被安置的居民表示安置到今天，非常不可思議，那居民的明天該怎麼辦？呼籲蔣萬安市長一定要有長期安置的計畫，再來是協助居民重建。
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