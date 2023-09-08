影／民宅下陷都發局7月回「不需列管」 民進黨團要蔣市府負責

民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄、台北市議員陳怡君與謝佩芬，上午在黨團舉行記者會，指基泰建設害台北市中山區大直街一處巷弄連棟民宅，7日晚間發生房屋嚴重龜裂傾斜、塌陷，要求蔣市府要負起相關責任。

陳怡君表示，該建案在開挖前，居民早就請市府居間協調勘查現場狀況。陳怡君指，在五月到現場會勘時，蔣萬安表示，「當時還沒開挖，何來有裂縫、何來隣損？」在6月21日的鑒定報告居民拒簽，因認為鑒定與事實相差甚大，和事實違背。

陳怡君表示，居民會找上民代陳情，是因都發局在7月6日卻函覆陳情住戶的公文，內容白紙黑字明確寫道「會勘標的無危害公共安全之虞」，所以不需要列管，才讓附近兩個建案開挖，導致這麼嚴重的後果。