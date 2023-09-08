快訊

貧富不均亞洲最嚴重 新加坡解決低薪困境 台灣能借鑒？

爆雷潮從地產蔓延到媒體 最可怕是地方政府這本帳

又多一棟！大直建案民宅下陷傾斜共計7棟 住戶憂「寵物沒出來」

竹縣府爆收賄案 王婉諭：楊文科是不是跟建商水乳交融

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
時力立委王婉諭呼籲檢調應徹查新竹縣府與豐邑之間是否存在不法關係。圖／時力新竹縣黨部提供
時力立委王婉諭呼籲檢調應徹查新竹縣府與豐邑之間是否存在不法關係。圖／時力新竹縣黨部提供

新竹縣府工務處長江良淵涉嫌因竹北天坑案收賄，昨檢調大動作搜索新竹縣府，更傳住處搜出大批現金，時代力量立委王婉諭怒批新竹縣政府護航建商的行徑，早就可以說是荒腔走板，更質疑「楊文科是不是與豐邑建設水乳交融」，呼籲檢調向上調查，查辦新竹縣政府護航建商的貪腐結構。

王婉諭表示，豐邑建設在新竹縣劣跡斑斑，從「豐采520」的變更樓高設計規避還評，到「浩瀚一品」天坑，再到「豐采520」的5大天坑，新竹縣政府一再護航縱放，讓人懷疑楊文科是不是與豐邑建設水乳交融。

王婉諭指出，狀況百出的豐采520，不只連續出坑，原本其實只規畫13層百貨，並在2007年底取得建照，新竹縣府卻在2018年無視環評審查委員意見直接放水，任由豐邑建設將樓高拉高到119.8公尺，又以20cm之差規避環評。

王婉諭說，豐邑過去早已發生過「浩瀚一品」的天坑案，甚至在「豐采520」發生天坑至今，多次無視禁令偷偷施工，但新竹縣政府卻總是對豐邑高高舉起、輕輕放下，只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。

王婉諭點出，楊文科的競選總部就是豐邑無償提供，還用租金換政治獻金的方式假裝有付款，完全無視利益迴避的原則，如今不僅主持豐邑環評會議的新竹縣環保局代理局長羅仕臣，因接受其他建設公司關說和貪汙而被監察院彈劾，就連現任工務處長都被檢調帶回偵查，讓人不禁質疑新竹縣府到底涉及多少不當的利益糾葛。

新竹 王婉諭 天坑

延伸閱讀

新竹縣府天坑案涉貪 遭民代轟荒腔走板、要求落實公安

影／中嘉50%股權變動 時力立委憂媒體壟斷

竹縣工務處長疑涉天坑案收賄遭聲押 楊文科今公開行程避談

影／王婉諭呼籲國內旅館民宿無障礙房型比例過低應改善

相關新聞

竹縣府爆收賄案 王婉諭：楊文科是不是跟建商水乳交融

新竹縣府工務處長江良淵涉嫌因竹北天坑案收賄，昨檢調大動作搜索新竹縣府，更傳住處搜出大批現金，時代力量立委王婉諭怒批新竹縣...

影／中嘉50%股權變動 時力立委憂媒體壟斷

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午在立法院舉行「媒體巨獸2.0？誰買走了中嘉近40%的股權」記者會。王婉諭指2018年12月...

【重磅快評】高虹安火燒連環船 推林智堅草船借箭？

涉嫌詐領助理費案被起訴後，新竹市長高虹安最近後院失火，人事爭議、名車代步、入住豪宅，議員、官員接連爆料、火上澆油。高虹安...

影／國民黨團問蔡政府 何時兌現基本工資3萬元？

國民黨立院團首席副書記長李德維、立委賴士葆、費鴻泰上午在黨團舉行「承諾最低基本工資30,000元 蔡政府何時兌現？」記者...

吳釗燮投書阿根廷媒體 籲國際挺台參與聯合國

聯合國大會5日在紐約開議，外交部長吳釗燮投書阿根廷媒體，呼籲國際社會支持台灣參與聯合國體系。近日超過20家阿根廷媒體轉載...

海外淘金夢碎／監院報告揭豬仔血淚史 揪外交部救援慢半拍還硬拗

「被囚禁、虐待，想求死都很難…」被詐騙集團圈禁的受害者，懷抱著海外淘金夢離鄉背井，來到陌生國度，原本以為這裡是圓夢的國度，沒想到竟是人間煉獄，被圈禁的日子，飽受威脅、凌虐，潑水只是日常，潑了水再電才是酷刑，足以讓人聞聲就瑟瑟發抖。監察院調查報告日前出爐，揪出外交部救援不當的疏失，政府打詐的美麗糖衣包裝下，是令人怵目驚心的真相…… 海外打工卻淪為人蛇集團的「豬仔」，有人被打得遍體鱗傷，三天不能下床；有人被恫嚇要關進「黑園區」，摘去眼角膜或其他器官；有人決定逃出暗黑生活，向駐外館處求援，卻杳無音訊，請家人寫信給總統府也沒用……如果不是監察院公布調查報告揭開了部分受害者經歷，實在很難相信這些駭人聽聞的故事，天天在上演，更匪夷所思的是，營救國人的背後，是更難堪的真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦