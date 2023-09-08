竹縣府爆收賄案 王婉諭：楊文科是不是跟建商水乳交融

新竹縣府工務處長江良淵涉嫌因竹北天坑案收賄，昨檢調大動作搜索新竹縣府，更傳住處搜出大批現金，時代力量立委王婉諭怒批新竹縣政府護航建商的行徑，早就可以說是荒腔走板，更質疑「楊文科是不是與豐邑建設水乳交融」，呼籲檢調向上調查，查辦新竹縣政府護航建商的貪腐結構。

王婉諭表示，豐邑建設在新竹縣劣跡斑斑，從「豐采520」的變更樓高設計規避還評，到「浩瀚一品」天坑，再到「豐采520」的5大天坑，新竹縣政府一再護航縱放，讓人懷疑楊文科是不是與豐邑建設水乳交融。

王婉諭指出，狀況百出的豐采520，不只連續出坑，原本其實只規畫13層百貨，並在2007年底取得建照，新竹縣府卻在2018年無視環評審查委員意見直接放水，任由豐邑建設將樓高拉高到119.8公尺，又以20cm之差規避環評。

王婉諭說，豐邑過去早已發生過「浩瀚一品」的天坑案，甚至在「豐采520」發生天坑至今，多次無視禁令偷偷施工，但新竹縣政府卻總是對豐邑高高舉起、輕輕放下，只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。

王婉諭點出，楊文科的競選總部就是豐邑無償提供，還用租金換政治獻金的方式假裝有付款，完全無視利益迴避的原則，如今不僅主持豐邑環評會議的新竹縣環保局代理局長羅仕臣，因接受其他建設公司關說和貪汙而被監察院彈劾，就連現任工務處長都被檢調帶回偵查，讓人不禁質疑新竹縣府到底涉及多少不當的利益糾葛。