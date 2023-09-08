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影／中嘉50%股權變動 時力立委憂媒體壟斷

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（右）與王婉諭（左），上午在立法院舉行記者會。指中嘉交易案過後，其上層股東結構近40%股權已移轉的巨大變化，改變了NCC通過交易案時核准的股權架構。要求釐清是否跨越反媒體壟斷的紅線。記者黃義書／攝影
時代力量立委邱顯智（右）與王婉諭（左），上午在立法院舉行記者會。指中嘉交易案過後，其上層股東結構近40%股權已移轉的巨大變化，改變了NCC通過交易案時核准的股權架構。要求釐清是否跨越反媒體壟斷的紅線。記者黃義書／攝影

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午在立法院舉行「媒體巨獸2.0？誰買走了中嘉近40%的股權」記者會。王婉諭指2018年12月中嘉交易案過後，中嘉上層股東結構出現巨大變化，將近40%股權已移轉，如果再加上市場盛傳已轉手，佔股9.95%的「弘倉」，等於中嘉已有將近50%的股權發生變動，已經完全改變了NCC通過交易案時，投資方申報給NCC核准的股權架構。嘉的上層股東，發生如此劇烈的變動？難道NCC、金管會不需要加以檢視？釐清有沒有違反附負擔，有沒有跨越反媒體壟斷的紅線？

要求NCC主委陳耀祥必須釐清中嘉現在的上層股東架構，對外說明相關股份是否落入頻道業者、媒體大亨之手？是否違反交易案通過的附負擔條款？

王婉諭同時要求NCC主委陳耀祥回應三個問題。首先，公開資訊都能看到的股權變動，系統業者難道不用依照有線電視廣播法第11條第2項第15款規定，申請變更「持股百分之五以上股東」嗎？NCC究竟是一無所知，還是毫無反應？第二，中嘉目前的上層股東結構為何？是誰買走了這些股份，裡面有沒有媒體大亨、頻道業者，掌握了中嘉可觀的股權？跨越了反媒體壟斷的紅線，形成了新的媒體巨獸？

第三，如果經營或控制新聞頻道的媒體大亨，也取得了中嘉的股份，直接違反NCC在附負擔條件劃下的反媒體壟斷紅線，NCC要怎麼處置，要不要廢止中嘉的交易許可？

NCC 王婉諭 陳耀祥

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