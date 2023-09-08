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【重磅快評】高虹安火燒連環船 推林智堅草船借箭？

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民眾黨新竹市長當選人高虹安（右）宣誓就職新竹市長時，與副市長蔡麗清（左）合影。本報資料照片
民眾黨新竹市長當選人高虹安（右）宣誓就職新竹市長時，與副市長蔡麗清（左）合影。本報資料照片

涉嫌詐領助理費案被起訴後，新竹市長高虹安最近後院失火，人事爭議、名車代步、入住豪宅，議員、官員接連爆料、火上澆油。高虹安赴日期間，竹市府彷彿火燒連環船，高虹安昨天深夜提前返台，就是為了今天主持新竹棒球場工程體檢會；高虹安再度搬出前市長林智堅「政績」，體檢棒球場能否變風向草船借箭？高虹安的難關，恐怕是一關接一關。

新竹市府安排4日至8日赴日本「岡山市暨茨城縣市政考察行程」，高虹安昨深夜搭機返台時受訪證實，她提前回來就是為了出席今天新竹棒球場工程體檢會。擔任體檢會專家學者的內政部前部長李鴻源昨表示，希望今天會議能有結論，趕快讓棒球場能夠真正啟用；他向來對於處理新竹棒球場案的態度，「這是技術問題，不要變成政治問題。」

竹市府接連失火，高虹安緊接著處理新竹棒球場案，很難不成為政治議題。新竹棒球場不僅是蔡政府前瞻建設補助重點、更曾是林智堅引以為傲的政績，在去年縣市長大選時就是標準的選戰議題，但新竹棒球場的政治問題，美國大聯盟的專業標準能否解套？

高虹安出國前先布達人事異動、再提前返台出席體檢會，似乎做好了「超前部署」，追打新竹棒球場或許可以敲安打得分，「小智政績」彷彿成為竹市府寄望的「李維拉」神救援，但也會引來綠營追兵，牛棚失火將後患無窮。

政治、司法相互牽動，特別是涉嫌詐領助理費遭檢方依貪汙等罪起訴後，台北地方法院合議庭10月11日將傳喚高虹安出庭；此外，資策會自訴高虹安違反著作權法，台北地院也通知高虹安9月12日出庭答辯。前有司法訴訟、後有政治攻防，在「落水狗政治效應」下，親綠名嘴、側翼、政論節目接連圍攻，政敵肯定不會鬆手，高虹安如同萬箭穿心。

高虹安本周一發布小內閣新人事後，隨即率團赴日考察，近日接連被爆料名車代步、入住5000萬豪宅等爭議，對手無疑是要加深高虹安「公私不分」負面印象，但因高在日本，無法第一時間反駁，反而任由滾雪球效應延燒。高虹安昨在機場受訪時表示，很多事情好像「看到黑影就開槍」，她真的滿痛心，網路生態或議員問政還是要有所本，這幾天很多新聞，感覺好像是個人惡意的揣測較多。

即將卸任的新竹市副市長蔡麗清昨在臉書以「美麗的心情」為名發文，結論是「雲淡風清，無愧我心」，但她謝遍同仁、議會、市民，唯獨沒有感謝高虹安；對此，高虹安昨簡短表示，雙方已多次溝通，對於副市長「就是感謝」。卸任前的感謝，讓兩人關係再成焦點。

風城如今烽火連天，蔡麗清一句「雲淡風清」，可能是高虹安此刻最羨慕的心境。

高虹安 考察 林智堅

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