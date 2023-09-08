影／國民黨團問蔡政府 何時兌現基本工資3萬元？

國民黨立院團首席副書記長李德維、立委賴士葆、費鴻泰上午在黨團舉行「承諾最低基本工資30,000元 蔡政府何時兌現？」記者會，批評蔡政府的低基本工資30000元的承諾跳票。會中賴士葆表示，今天將舉行基本工資審議委員會，預估調整3%～3.5%，基本工資來到27,192～27,330元，距蔡英文總統在2017年承諾的基本工資30,000元 還有一段距離。

賴士葆批評，指吹噓蔡政府任內調漲多少次基本工資，就是沒有達到她的理想、她的目標30,000元 。從圖表可看出蔡政府達不到自己的承諾。

賴士葆表示，依據公布111年平均薪資44,000元，勞工有68%沒領到這個薪水。年輕人的平均年薪資不到50萬。此次調整後時薪約188元，日本226元、韓國242元、法國387元、英國417元，都遠高於台灣。