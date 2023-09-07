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公文曝光！食藥署不知超思進口蛋來源 藍委：極可能禽流感風險蛋

參與總統政見擘畫 陳宜民讚侯友宜認真：說得出做得到

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳宜民（圖）今透露國民黨總統參選人侯友宜的政見成形過程，表示侯友宜認真思考政見的每一個環節，說得出就要做得到。圖／何志勇提供
國民黨前立委陳宜民（圖）今透露國民黨總統參選人侯友宜的政見成形過程，表示侯友宜認真思考政見的每一個環節，說得出就要做得到。圖／何志勇提供

國民黨前立委陳學聖、陳宜民和清華大學兼任助理教授何志勇今開直播分析選情。陳宜民於直播中透露國民黨總統參選人侯友宜的政見成形過程表示，侯友宜認真思考政見的每一個環節，說得出就要做得到。

侯友宜近期屢屢提出政見，陳宜民吐露政見成形的幕後過程。他說，侯友宜的醫療衛生政見，是先由國民黨智庫各組邀請國內專家學者廣納意見，形成初步政見後，由國政顧問團杜紫軍召集人整理補充，最後在競辦開會討論，侯友宜、金溥聰都會參與。

陳宜民透露，他甚至曾在半夜接到侯辦的line，「那個委員，侯市長想要請教，80歲以上的長者約有80幾萬人，台灣請得到那麼多外籍看護嗎？」侯友宜是認真在思考政見的每一個環節，說得出就要做得到。

針對年輕族群疑慮，補助長輩健保費，會不會有世代對立的問題？陳宜民解釋，目前65歲以上的長輩將近400萬人，其中190萬人是自己納保，另外有190多萬人是由親屬納保，因此補助長輩健保費，也是在為幫父母繳健保費的年輕世代減輕負擔。

陳宜民感嘆，台灣目前對醫療健康的支出只有6.6%，遠低於韓國的8.2％，日本的11.4％，以致護理人員流失的非常嚴重，「現在不是病床不足，而是有床位沒有護理人員」。總額給付給醫院的點數，一點本來是0.9元，現在降到0.76元，等於醫師的診療費被打了七六折。所以侯友宜主張醫療健康照護支出必須佔GDP的8%，這對國民健康的投資是很重要的。

關於侯友宜宣布將成立癌症基金，並提高護理及醫事人員的薪資，陳宜民預告，癌症基金大概是百億的規模，百億甚至還不夠，詳細內容還在規劃。但既然侯友宜的政見，大家都在抄，那就表示做對了。

圖為新北市長暨國民黨總統參選人侯友宜今天頒獎表揚體育有功人員與傑出運動員，勉勵傑出選手以堅忍精神繼續努力超越自己。記者潘俊宏／攝影
圖為新北市長暨國民黨總統參選人侯友宜今天頒獎表揚體育有功人員與傑出運動員，勉勵傑出選手以堅忍精神繼續努力超越自己。記者潘俊宏／攝影

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