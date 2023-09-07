參與總統政見擘畫 陳宜民讚侯友宜認真：說得出做得到

國民黨前立委陳學聖、陳宜民和清華大學兼任助理教授何志勇今開直播分析選情。陳宜民於直播中透露國民黨總統參選人侯友宜的政見成形過程表示，侯友宜認真思考政見的每一個環節，說得出就要做得到。

侯友宜近期屢屢提出政見，陳宜民吐露政見成形的幕後過程。他說，侯友宜的醫療衛生政見，是先由國民黨智庫各組邀請國內專家學者廣納意見，形成初步政見後，由國政顧問團杜紫軍召集人整理補充，最後在競辦開會討論，侯友宜、金溥聰都會參與。

陳宜民透露，他甚至曾在半夜接到侯辦的line，「那個委員，侯市長想要請教，80歲以上的長者約有80幾萬人，台灣請得到那麼多外籍看護嗎？」侯友宜是認真在思考政見的每一個環節，說得出就要做得到。

針對年輕族群疑慮，補助長輩健保費，會不會有世代對立的問題？陳宜民解釋，目前65歲以上的長輩將近400萬人，其中190萬人是自己納保，另外有190多萬人是由親屬納保，因此補助長輩健保費，也是在為幫父母繳健保費的年輕世代減輕負擔。

陳宜民感嘆，台灣目前對醫療健康的支出只有6.6%，遠低於韓國的8.2％，日本的11.4％，以致護理人員流失的非常嚴重，「現在不是病床不足，而是有床位沒有護理人員」。總額給付給醫院的點數，一點本來是0.9元，現在降到0.76元，等於醫師的診療費被打了七六折。所以侯友宜主張醫療健康照護支出必須佔GDP的8%，這對國民健康的投資是很重要的。