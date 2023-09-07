「太陽餅沒太陽」 陳學聖諷：中華民國國慶沒有中華民國

國民黨前立委陳學聖、陳宜民和清華大學兼任助理教授何志勇今開直播分析選情。陳學聖感嘆，太陽餅沒太陽，中華民國國慶沒中華民國，期許台北市長蔣萬安能重振國慶榮光，可能就是選舉的轉捩點，同時也分析民眾黨總統參選人柯文哲選情，新竹市長高虹安的助理費應影響不大。

陳學聖說，民進黨執政以來，不重視國慶日，如太陽餅沒有太陽，中華民國國慶沒有中華民國，但是對泛藍選民，國慶日是重要的日子。過去柯文哲擔任台北市長，對國慶日同樣不感興趣，而今年國民黨的蔣萬安當市長，北市府與總統府在仁愛路的兩端，若國慶日時被民進黨忽略的中華民國符號，通通在台北市政府出現，屆時可能萬人湧向北市府，成為選舉的轉捩點。

何志勇質疑民進黨總統參選人賴清德，接受彭博專訪就說「沒有台獨路徑」，回到台灣又搞「TAIWAN NATIONAL DAY」，把門關起來自嗨。「賴清德應該要堅持人生的信仰，不是一直轉彎」。何況雙十國慶是紀念武昌起義，要如何變成「台灣國國慶」？

就柯文哲的選情，何志勇認為，民眾黨執政的新竹市，副市長蔡麗清近來「被請辭」，讓人聯想到過去的柯市府，8年有113位政務官更迭，留不住人才。陳學聖猜測，高虹安可能有些避險的動作；她不使用公務車，或許是因為她擔心公務車上會被監聽。而就高虹安的助理費案，陳學聖以同樣被起訴詐領助理費的陳賴素美，因用於選民服務、未中飽私囊而獲緩刑為例，認為高虹安事件對柯文哲選情影響不大。