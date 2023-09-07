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非洲計畫交給賴清德？蔡總統：不論誰是總統都要交接

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文（圖）率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國。中央社
總統蔡英文（圖）率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國。中央社

蔡總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，在當地舉行媒體茶敘，被問到蔡總統日前透露回國後將修改「非洲計畫」，並稱或許下次的台灣總統到非洲，不會只到史瓦帝尼，還可以到其他的地方，是指副總統賴清德嗎？蔡總統表示，非洲計畫是強化實質關係的計畫，在這裡確實有很多僑胞，有很多基礎，可以共同合作發展。

蔡總統說，總統卸任時本來就要交接，不論未來總統是誰，都要交接，「我會把我認為很重要的事情，跟下一任交接，本來就是我的工作，我是鍥而不捨的人，我覺得一定要交接的，我一定會交接，而且我要確保他聽懂我講什麼。」

蔡總統說，非洲計畫也是一樣，這次出訪有那麼多非洲政要表達支持，也是工作的一部分，希望一步步討論後，可以做得更有擴張性，希望外交部可以開始檢討非洲計畫，進入到下一個階段。做好檢討，把下一個階段做好，下一任總統進來時，就比較能夠馬上接下去，檢討時也會廣納第一線僑胞意見，讓整個非洲計畫執行得更好。「不過當然也希望，持續下去的是熟悉這些事物的團隊。」

媒體也問今年APEC（亞太經濟合作會議）將於11月在美國舉行，有沒有思考過要打破限制？蔡總統說，每一任總統都想打破APEC在成立時就已經立下的先例，當然會做持續努力，但確實是挑戰性很高的事情，一步一步來，今年還是依照往例指派代表出席，完成後就跟大家報告。

也有媒體問，中國國家主席習近平才剛結束南非的金磚峰會，此次蔡總統出訪非洲，是否有互別苗頭的意味？蔡總統說，每一次出訪，作業期都滿長的，不會臨時起意，9月6日是史國的獨立紀念日，這些日期是改不了的，「我相信你剛剛講的情況應該不相關，也不需要做過多解讀。」

非洲 史瓦帝尼 蔡英文 賴清德

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