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薛瑞元自嘲嘴快講錯 年長者健保費擴大補助後年才上路

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，針對社會弱勢的健保保費擴大補助2025年才會實施。記者李青縈／攝影
衛福部長薛瑞元表示，針對社會弱勢的健保保費擴大補助2025年才會實施。記者李青縈／攝影

衛福部長薛瑞元昨天表示，針對65歲以上，無工作、沒有收入且無家屬撫養的保險對象且沒有領取其他補助的民眾（約109萬人），明年全額補助健保費。他中午坦言，「昨天講得有點快、不夠精確」，最快實施應該要等到2025年。

薛瑞元昨日指出，健保第六類保險對象為社會弱勢，針對第六類保險對象中，65歲以上、無工作、沒有收入，且無家屬撫養的保險對象，目前約109萬人，進一步檢視所得相對低，且沒有領取其他補助的民眾，每月全額補助健保費用826元，粗估編列約100億元公務預算支應。

薛瑞元今最新表示，「昨天講有點快、不夠精確」，約需要百億元經費，但詳細數字還要精算。相關計畫會在今年底以前擬定、明年送到行政院審查，核定後還要按照預算編列程序編列，預算程序仍要遵守，因此真正實施日期最快也要到2025年。

健保 薛瑞元

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