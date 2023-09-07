賴清德：台灣有責任回報國際社會 盡力促成國際和平

副總統賴清德今天上午出席在圓山飯店舉行的「2023年台灣國際宗教自由峰會（TIRF）開幕典禮」。他表示，台灣能夠達到今天的民主、自由、開放的成果，是人民勇敢爭取以及國際協助。所以，台灣有責任回報國際社會，與宗教領袖和民主陣營站在一起，「盡我們的力量，促成國際和平。」

今天與會者包括立法院長游錫堃、國際宗教自由高峰會共同主席布朗巴克（Sam Brownback）、史威特（Katrina Lantos Swett）、立法院秘書長林志嘉、立委謝衣鳳、邱顯智及多國駐台使節代表。

賴清德致詞時表示，他今天代表國家熱烈歡迎國際重要貴賓來到台灣，參加這次的國際宗教自由峰會。在2020年2月，他受邀前往美國華府參與國際宗教自由圓桌會議，學習很多，也了解到在國際上許多地方，宗教仍受到嚴重迫害，也讓台灣更清楚現在的責任。

賴清德說，台灣走過專制獨裁的黑暗年代，能夠達到今天的民主、自由、開放的成果，是透過台灣人民勇敢爭取而來，有許多犧牲奉獻的民主運動前輩參與其中，加上國際協助，才能達到今天的目標。所以，台灣有責任回報國際社會，與國際宗教領袖以及民主陣營站在一起，「盡我們的力量，促成國際和平。」

賴清德指出，只要專制獨裁體制存在，就有宗教被迫害。台灣現在的民主自由，特別是宗教自由，已經得到國際肯定。英國「經濟學人」對台灣民主指數評比為亞洲第一，美國「自由之家」對台灣自由的評比也高達94分，在亞洲排名第二。在「自由之家」報告中，台灣的宗教自由項目更是拿到滿分。

賴清德也說，也期盼大家能在活動之餘，探索台灣各地的風景、文化與美食等，並領略台灣人民的熱情，相信會對台灣留下更深刻印象。