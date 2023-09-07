快訊

救氣候或經濟？拜登撤銷阿拉斯加石油鑽探，引兩極意見

法官下周傳喚高虹安查論文抄襲案 這件比貪汙案「更早」開庭

大陸羽賽／直落二輕取地主 戴資穎單季連10站闖8強

背心都印了…「討打姐」入民眾黨？柯文哲：入黨案已停止

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行第二場醫療政策記者會「人權自主 安寧善終」，探討台灣醫療如何邁向人權、自主、安寧、善終、尊嚴。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲上午舉行第二場醫療政策記者會「人權自主 安寧善終」，探討台灣醫療如何邁向人權、自主、安寧、善終、尊嚴。記者林伯東／攝影

網紅「四叉貓」劉宇昨日揭露一張印有基隆市議員呂美玲與「KP」字樣的背心照片，稱「討打姐」基隆市議員呂美玲將加入民眾黨。民眾黨主席柯文哲今天表示，幾個月前基隆市黨部確實有接觸好幾個議員，當時為表達善意，連背心都開始印，後來因為出點事情，這個案子就停了，目前為止不是正式加入民眾黨。

陸軍六軍團基隆彈藥庫祥豐營區7月24日發生120公厘迫砲爆炸事故，要求彈藥庫搬遷的呂美玲與民眾起爭執；呂美玲事後透過臉書道歉，並宣布退出國民黨。事後頻傳呂美玲將加入民眾黨的聲音。

柯文哲今天受訪回應，事情真相是，幾個月前基隆市黨部有接觸好幾個議員，因為民眾黨剛成立，希望多爭取更多議員，說服轉成民眾黨，當時為表達善意連背心都開始印，後來因為出點事情，這個案子就停住，目前為止不是正式加入民眾黨，但東西早就做了。

民眾黨 基隆 呂美玲 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲被指是「騙子」提告葛特曼敗訴 聲請自訴再添一敗

中央跟進老人健保補助政策 柯文哲：有做比沒做好

醫療政策再出招 柯文哲推代理孕母及安樂死

推代理孕母、安樂死 柯文哲政見出新招

相關新聞

賴清德端國家希望工程 賴士葆：無說服力

民進黨總統參選人賴清德日前提出國家希望工程，打出政見牌。國民黨立委賴士葆今日批評，賴清德當有作為卻沒有作為，如今擺出大陣...

「討打姐」入民眾黨背心都印了 柯文哲：入黨案已停止

網紅「四叉貓」劉宇昨日揭露一張印有基隆市議員呂美玲與「KP」字樣的背心照片，稱「討打姐」基隆市議員呂美玲將加入民眾黨。民...

超思進口蛋疑雲說漏嘴？國民黨籲陳吉仲拿出「本票」

超思專案進口雞蛋爭議延燒。國民黨今舉行記者會質疑，農業部昨公布與超思的採購合約，卻遭抓包公然說謊，有「超時空」造假之嫌，...

65歲以上健保補助 衛福部：約70多萬無職業者 需再盤點

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連拋出65歲以上健保補助主張，衛福部長薛瑞元昨表示，會針對第六類健保中1...

出席國際宗教自由峰會 游錫堃：台灣尊重多元文化

立法院長游錫堃今天表示，台灣是一個充滿包容、尊重多元文化的社會；在這塊寶島上，清真寺的隔壁可以是教堂，教堂的隔壁可以是寺...

竹市府爭議連環燒！高虹安明親上火線 主持棒球場工程體檢會滅火？

新竹市長高虹安4日發布小內閣人事後，隨即率市府團隊搭機赴日考察，但連日來接連引發人事異動臆測、私家車爭議等，甚至連將離職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦