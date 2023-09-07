背心都印了…「討打姐」入民眾黨？柯文哲：入黨案已停止
網紅「四叉貓」劉宇昨日揭露一張印有基隆市議員呂美玲與「KP」字樣的背心照片，稱「討打姐」基隆市議員呂美玲將加入民眾黨。民眾黨主席柯文哲今天表示，幾個月前基隆市黨部確實有接觸好幾個議員，當時為表達善意，連背心都開始印，後來因為出點事情，這個案子就停了，目前為止不是正式加入民眾黨。
陸軍六軍團基隆彈藥庫祥豐營區7月24日發生120公厘迫砲爆炸事故，要求彈藥庫搬遷的呂美玲與民眾起爭執；呂美玲事後透過臉書道歉，並宣布退出國民黨。事後頻傳呂美玲將加入民眾黨的聲音。
柯文哲今天受訪回應，事情真相是，幾個月前基隆市黨部有接觸好幾個議員，因為民眾黨剛成立，希望多爭取更多議員，說服轉成民眾黨，當時為表達善意連背心都開始印，後來因為出點事情，這個案子就停住，目前為止不是正式加入民眾黨，但東西早就做了。
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