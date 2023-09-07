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65歲以上健保補助 衛福部：約70多萬無職業者 需再盤點

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院今天中午舉行行政院院會，衛福部健保署署長石崇良（右一）回答65歲以上長者健保補助問題。記者劉宛琳／攝影
行政院今天中午舉行行政院院會，衛福部健保署署長石崇良（右一）回答65歲以上長者健保補助問題。記者劉宛琳／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連拋出65歲以上健保補助主張，衛福部長薛瑞元昨表示，會針對第六類健保中109萬65歲以上長者，找出所得相對較低、也未獲其他補助的弱勢者補助。衛福部健保署署長石崇良今表示，65歲以上第六類中第二目的無職業長者，約有70多萬，其中未受中央或地方社福補助，以及經濟能力未達一定門檻者，會在盤點後再提報執行計畫。

行政院發言人林子倫今天表示，相關提議除未能增加健保基金、醫療品質甚至恐將排擠其他社福預算，行政院表示不宜貿然躁進。

林子倫說，政府確實有觀察到一部分屬於第六類投保對象，未獲得現有社福機制補助，且收入未達一定門檻的長者，在近期國際情勢動盪的情況下，生活可能面臨嚴重的經濟壓力，因此昨天行政院已指示衛福部就此一對象進行實際了解。

林子倫表示，未來衛福部若要進行進一步的政策規劃，也需先就就預算規模和照顧範圍進行試算和充分的評估，並在審慎審酌公平性和財政負擔後，再報行政院進行核定。部分報導與實際討論並不相符，行政院和衛福部昨天已有部分說明。相關方案還在評估中，會再提報院會做相關的核定；至於所有部會政策推動的過程，並沒有所謂轉折的情況。

石崇良表示，65歲以上長者的健保費，目前在中央各部會以及地方政府都有一些不同的補助方案，大概有一半以上已經受到補助。昨天在行政院討論時，副院長鄭文燦指示要特別針對「無職業工作者」，而無職業工作者加保的時候是歸類在健保的第六類加保人，第六類又分成兩目，第一目是屬於榮民榮眷，他們的保費已經由退輔會編列先關預算給予補助。

石崇良進一步表示，第六類的第二目則是屬於無職業者，也無依附對象的獨立加保，這部分統計起來大概有70幾萬65歲以上的長者。所以接下來要針對的就是這70幾萬，是否還有中央部會和地方政府的補助方案中沒有被照顧，以及經濟能力未達一定門檻者，來做盤點相關資源後再來提報執行計畫。

針對經濟未達一定門檻者的門檻以及所需經費，石崇良表示，在70幾萬中已經有一些符合現在中央各部會包含社家署，針對一些中低收入戶已經有相關補助，另外地方政府也有不同補助的方案，因此政府需要去重新再盤點，初步盤點的樣態大概有所得稅的報稅稅率上來做調查。

健保 行政院 衛福部 石崇良 林子倫

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