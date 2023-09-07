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中國地圖納台灣 外交部：無法改變我國存在的客觀事實

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸日前發布2023年版標準地圖，將台灣、南海諸島納入其疆土，引發爭議。圖／翻攝中國自然資源部
中國大陸日前發布2023年版標準地圖，將台灣、南海諸島納入其疆土，引發爭議。圖／翻攝中國自然資源部

中國大陸日前發布2023年版標準地圖，將台灣、南海諸島納入其疆土，引發爭議。外交部今強調，無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實，並認為該地圖是中國威權擴張主義的證明。

中國日前發布2023年版標準地圖，將台灣、南海諸島，以及中印等國家之間存在的爭議領土納入中國疆域。外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，中國的作為已立刻引起台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓以及越南等周邊國家抗議，那張所謂的標準地圖，其實就是中國威權擴張主義的證明。

外交部重申，中華民國台灣是一個主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從無一日統治台灣，這是國際社會普遍認知的事實與現狀。劉永健強調，台灣絕非中華人民共和國的一部分，無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

外交部並針對南海重申三點，包括南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島以及相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑；我國支持南海航行及飛越自由，堅持以和平方式解決爭端，反對任何聲索國以威脅、脅迫或武力方式處理南海爭議；蔡英文總統於2016年7月19日提出四點原則及五項做法，主張以擱置爭議、共同開發的方式，處理南海議題。

外交部強調，我國重申願在平等協商的基礎上，與相關國家共同促進南海區域和平與穩定，並共同保護開發南海資源。

外交部 中華民國台灣

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