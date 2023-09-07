雙北公務員外流嚴重 新北：「大中央、小地方」絕非國家之福
中央新成立部會多，加上長期以來職等矮一截，雙北公務員流往中央現象加劇，本報一系列公務員議題報導引發討論，新北市長侯友宜說，此一現象必須被正視，政策面、執行面才能相輔相成。新北市地政局長汪禮國說，「中央像是腦，地方是手腳」，必須要能協調，一旦公職人力變成「大中央小地方」，絕非國家之福。
汪禮國說，新北400萬人口，從去年7月至今年5月，登記案件42萬6198件，占全國16%，足見第一線地政事務所有多吃重，汪指出，新北9個地政事務所中，板橋所轄是板橋及土城區，新莊所轄是新莊、五股、泰山、林口區，兩個所轄區人口都逾70萬，但地政事務所主任不分規模，一律9職等，相當不合理。
汪禮國建議，對規模、負荷重的地政事務所，應該提高士氣，包括提高大所主任職等，第一線同仁工作尤其辛苦，承辦人員5、6職等，爬到課長7職等，職等低、工作累，一有機會往中央單位調動，當然會想用腳選擇。
汪也說，高普考分發應該優先給地方縣市補人，中央不該搶新分發的缺，地方是公職練基本功戰場，建議進中央單位要先待過地方，才會更理解地方。
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