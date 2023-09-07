傳郭台銘連署一份300元 黃士修：連署不能有對價關係

鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，儘管連署尚未開跑，近日卻傳出一份連署價碼300元。郭台銘競辦發言人黃士修今天呼籲，連署不能有對價關係，官方辦公室宣布9月中將開啟全國連署站點，屆時再請支持者到站點遞交連署書。

黃士修今天受訪時表示，無論一份連署300元、500元、1000元都是觸法，連署是郭辦開駐站點、找人力，相關費用包括租金、薪資，算出數量除以最後得到的連署書，到選舉最後可算出每一張的平均成本，但不可能過程中找人「多拉一張就給你幾百元，這樣是違法的。」

黃士修說，現在外界有各種不同聲音，有些已經觸犯法律紅線，郭辦嚴格呼籲絕對不能觸法，請各位民眾等待，官方辦公室將在9月中開啟全國連署站點，大家可以幫忙先預告親朋好友，在這段期間不要把個資、身分證交給來路不明的人或LINE公開群組，因為現在詐騙特別多，郭台銘也叮囑，一定要把個資保防做到最嚴謹、最高規格。

外傳郭台銘將在9月14日公布副手後，之後再開始連署。黃士修回應，中選會時程是9月13日至9月17日領表，之前郭台銘有問他，最晚何時要公布副手，他告訴郭「領表那天名字就要填上去，記者一定會知道，」所以要不就是領表前開記者會、領表當天兩人一起去領表，或是領表當天開完記者會，兩人一起去中選會領表。

黃士修說，反正領表當天，大家一定會知道副手是誰，他自己是完全不過問。郭台銘前幾天說他找到副手了，且也描述人選的一些條件，就依照郭的說法為主。

有媒體報導，傳出地方派系向郭台銘報帳、請款遇到困難，導致幫忙連署意願降低。黃士修說，相關租用場地及人力，郭辦一定會負責，該布置的站點、人力都會坐，希望地方朋友可幫忙動員，因為他們缺人、缺場地，希望這些站點的人力能夠越多越好。