史國演說 蔡英文：協助創立婦女創業小額信貸循環基金

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，當地時間6日午間前往松壽婁國家體育場，參加史瓦帝尼建國55周年及國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）55歲生日慶典。她在演說時表示，台灣將協助史國設立「婦女創業小額信貸循環基金」，希望幫助王母實現提升史瓦帝尼婦女地位的願景。

蔡總統車隊在司儀唱名下抵達會場，現場史國民眾以熱烈掌聲歡迎。隨後，恩史瓦帝三世國王進場就受禮台位置，現場奏史國國歌，並繞場檢閱儀隊後，雙慶儀式正式開始。

蔡總統受邀致詞時表示，非常榮幸再次來到史瓦帝尼參加隆重的雙慶活動「史瓦帝尼王國獨立55周年暨史王55歲華誕」，在此重要的日子，她謹向史國人民致上由衷祝福。今天對台史兩國都是重要的日子。在1968年的這一天過後不久，中華民國台灣即成為新獨立的史瓦濟蘭友邦之一。「歷史連結了我們，而溫暖的友誼和雙方的善意，讓我們並肩同行55年。」

蔡總統說，在此期間，兩國關係日益密切。恩史瓦帝三世國王自即位以來已訪台18次，她也很高興多次在台灣接待國王，記得恩史瓦帝三世國王上次來訪時表示，台灣就像第二個家，她很高興能夠回應那分感受，因為她在史瓦帝尼王國同樣感到賓至如歸。

蔡總統提到，很自豪能成為史瓦帝尼的重要夥伴。這分50多年的夥伴關係是進步和發展的體現。在鄉村電力化的合作非常成功，史瓦帝尼現在是全非洲電力普及率第二高的國家，82%的人民都能享有電力。在今年7月的國民議會中，國王曾說，現在電力如此普及，「一切都在光明中。」她相信，史瓦帝尼的未來會更加光明。

蔡總統說，做為緊密的盟友，對未來的目標相近，都深切關心年輕人及教育，這是整個社會的基石，很高興看到許多史瓦帝尼的年輕學子到台灣的大學就讀，學習領域涵蓋農業、教育、管理及醫學等，相當廣泛；也樂見許多學生回國後貢獻所學於社會，並協助培養下一代專業人才。

蔡總統指出，另一個她非常關心的議題是性別平等及婦女賦權，王母也致力提升史瓦帝尼的婦女經濟賦權水準，很高興與王母有志一同。為此，台灣與史瓦帝尼於2019年簽署「婦女經濟賦權合作瞭解備忘錄」，旨在讓婦女更容易獲得所需的金融服務；為了持續這項有意義的合作，台灣將協助設立「婦女創業小額信貸循環基金」，希望幫助王母實現提升史瓦帝尼婦女地位的願景。

恩史瓦帝三世致詞時表示，還記得他於1986年登基時，即承諾將努力維護史國傳統文化，促進史國在各領域的發展，而至今史國最大的禮物就是和平；為維繫史國這個難能可貴的成果，他也希望社會各界能放下彼此的歧異，坐下來和平討論彼此的想法，致力化解衝突，促進史國和平發展。

恩史瓦帝三世指出，長期以來，非洲地區歷經各項動亂，民眾深受困擾，他期待非洲能夠突破此項限制，持續穩定發展。史瓦帝尼也將與聯合國、非洲聯盟等國際組織及其他區域友好國家共同努力，減少各項區域難題，促進非洲穩定及和平，打造更好的非洲。