蔡英文參觀史京政府醫院 感謝北醫團隊幫助友邦

蔡英文總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，於當地時間6日傍晚參觀史京政府醫院。她表示，該醫院重建計畫不僅是台灣和史瓦帝尼的合作成果，更是兩國邦誼的象徵。期盼兩國透過在公衛醫療的合作，可以讓兩國人民更健康，也能讓世界看見跟台灣交朋友所帶來的正面訊息，以及台灣希望貢獻世界的努力。她也感謝北醫團隊從2009年就開始投入史瓦帝尼的醫療服務，一做就是14年。

蔡總統抵達後，首先在史國衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）及史京政府醫院院長Thando Tembe的陪同下，參觀該醫院門診和急診大樓的手術室及數位X光檢查室，實地瞭解醫院運作情形。接著聽取台灣世曦工程顧問公司經理蔡欽耀及史瓦帝尼醫療團團長鄭文炫分別簡報「史京政府醫院整建計畫」及「駐史瓦帝尼王國醫療服務計畫」。

蔡總統致詞時表示，還記得5年前，她第一次來到史京政府醫院，當時，這棟專科門診和急診大樓正在改建。今天，能夠來參觀全新的環境，也看到來自台灣的醫護和工程夥伴，真的很高興。

蔡總統說，在大家的努力下，這棟大樓在2021年完工。這項重建計畫，不僅是台灣和史瓦帝尼合作的成果，更是兩國邦誼的象徵。台灣提供了最擅長的醫療專業及工程技術，跟友邦一起改善人民的生活，這就是「Taiwan can help」。

蔡總統感謝台灣世曦工程顧問公司，在改建設計上，配合在地的自然生態和景觀，讓這座具有百年歷史的醫院有了嶄新的面貌。她也特別感謝台北醫學大學附設醫院，以及史瓦帝尼醫療團鄭團長所帶領的醫療團隊，過去幾年來，跟友邦一起努力，克服疫情的挑戰。

蔡總統指出，北醫團隊從2009年，就開始投入史瓦帝尼的醫療服務，一做就是14年，非常不容易。稍早鄭團長的簡報也提到，在史瓦帝尼的2間醫院、3個地區的門診，都可以看到台灣醫療團的身影，還有全國性的義診，也幫助了許多偏鄉的民眾。除了臨床、重症的醫療，醫療團隊也投入醫學教育和公衛防治，希望和友邦一起，全面提升衛生醫療的環境和品質。

蔡總統提及，北醫團隊也發現，史瓦帝尼缺少專科醫生，因此，每年都會選派各科部的醫生，來這裡替有需要的民眾進行治療。像是有一些唇顎裂的小朋友，在北醫整形外科醫師的治療下，也能重展笑容。

蔡總統說，北醫的學生從2014年開始，也利用每年寒假，來到史瓦帝尼進行義診和衛教服務。另外，這裡也有家扶中心、阿彌陀佛關懷中心等許多相關單位的協助，共同完成每一次的醫療服務。

蔡總統認為，大家在海外努力貢獻專業，真的很了不起。她要再次感謝各位的付出，並期待台灣和史瓦帝尼透過在公衛醫療的合作，讓兩國的人民都可以更健康、更安全。

蔡總統說，她相信台灣和史瓦帝尼的合作成果，可以讓世界看見跟台灣交朋友所帶來的正面訊息，以及台灣希望貢獻世界的努力。