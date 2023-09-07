鍾小平建議郭台銘任海基會董事長 黃士修：太小看他

鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，台北市議員鍾小平今在廣播受訪時提到，郭台銘很適合擔任海基會董事長。郭競辦發言人黃士修今天表示，感謝鍾小平幫郭台銘找頭路，但他們瞄準的是更遠大的目標，只有取得執政權，才能解決台灣現在目前的困境。

黃士修今上午受訪時表示，海基會是半官方單位，真正處理兩岸官方機關是陸委會或是總統的兩岸政策，這幾年來民進黨執政，兩岸溝通全斷，不管海基會、陸委會都未發揮該有功能，要郭台銘擔任海基會董事長，當然郭在國際、兩岸上、都有人脈，但會不會太小看他？

黃士修說，前陣子國民黨甚至傳出讓郭台銘擔任立法院長，但國家政策主要還是總統，由總統任命行政院長主導國家政策與社會發展，這是格局問題。

至於郭台銘約在野整合「喝咖啡、喝奶茶」的進度，黃士修說，郭辦都在持續邀約，各方幕僚也都在聯繫，他也知道藍白兩黨都有主戰派跟主和派，主和派認為其實大家就是要整合，談一談無妨，可先累積一些默契；但主戰派反而是不接觸、不談判、不妥協，可能中間傳話或內部討論時會去影響方針決定。

黃士修說，主戰派可能不樂見在野整合成一組，就會想方設法去阻礙整合的契機，他們覺得很遺憾。郭台銘既然出來參選，組成主流民意大聯盟，他就要去掃除這些整合的障礙，郭辦還是再度呼籲，藍白都有各自包袱，請主戰派顧全大局，大局為重，好好思考自己現在所得作所為，能不能對得起台灣2300萬人民。