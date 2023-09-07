補助第六類優先盤點70萬人 健保署避答新制跟進藍陣營

衛福部昨宣布規畫百億補助65歲以上的第六類健保險對象，補助方案年底出爐，新制最快明年上路。由於新制宣布得又快又急，衛福部部長薛瑞元昨表示，決議針對在第六類65歲以上長者中所得較低的弱勢，補助每個月826元保費，昨評估約為109萬人。

經過一夜盤點後，健保署署長石崇良今表示，第六類65歲以上長者中，約有70萬人沒有任何依附對象，也沒有領取其他社福補助，將會先評估這些70萬人是否有其他補助，或是其他遺漏族群，最後再把服務輸送給有需要的民眾。

被問及衛福部新制是否是跟進其他政黨候選人政見？石崇良並未直接回應，僅表示，一直以來中央與各級地方政府，對於65歲以上長者，都有不同的補助方案，全面性的補助需要做整體的考量。

健保署署長石崇良今出席長庚醫院活動時表示，第六類保險對象屬於65歲以上約有100多萬人，並未有任何依附對象者（無眷屬），也沒有領取其他社福補助，占其中的70％，因此約有70萬人，目前得先確定這些民眾是否已經有其他補助，需要進一步評估，新制囊括的對象人數，最後再把服務輸送給有需要的民眾。

石崇良表示，無論健保身份，如果以年齡來計算，健保投保年齡在65歲以上，目前有412萬人，目前台灣正走向超高齡社會，以去年的人口年齡占比計算，65歲以上占總人口的17％，也就是112萬人，未來65歲以上人口會逐年增加，而65歲人口被推估在2050年達到最高峰，屆時約會有766萬人，65歲以上的長者。

近期國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲陸續喊出，65歲以上健保投保對象「免健保費」。石崇良表示，高齡人口逐年增加，基於資源有限，以及健保的基本精神為「量能付費」，也就是所得高者，建議多負擔一些健保費用，符合社會保險互助的概念。