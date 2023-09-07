明年政府大內宣預算增2億 「1450始祖」農業部預算最高

立法院新會期即將開議，民眾黨立委邱臣遠今天質疑，明年中央政府預算案中，媒體政策及業務宣導等大內宣經費高達21億6747萬5000元，比去年再增加約2億元。其中，「1450網軍」始祖的農業部，連續三年大內宣預算都高居前三名。若不計入基金預算，明年度機關預算仍高達1億6992萬元，高居所有部會第一名，遠較第二名的教育部還多出5460餘萬元。

邱臣遠指出，明年度大內宣預算中，機關單位共編列達12億5127萬元，基金編列8億4715元。另外經濟部四家國營事業亦編列1.19億元；此外，交通部觀光發展基金另編列推展費34億3488萬元，有許多標案決標予國內媒體，卻未清楚標示用於國內「媒體政策及業務宣導」經費究竟是多少，有規避監督的嫌疑。

邱臣遠表示，個別部會含所屬機關(加計基金)，編列最多的第一名是衛福部的3.44億元；第二名是經濟部2.80億元；第三名是農業部的2.29億元；第四名是勞動部1.77億元；其餘超過1億元的部會，包括教育部1.67億元；客委會1.12億元、內政部1.08億元。在這些大內宣的最大金庫前三名，分別是衛生福利特別收入基金2.54億元、經濟特別收入基金1.89億，以及就業安定基金1.71億元。

最受矚目的「1450網軍」始祖農業部，連續三年大內宣預算都高居前三名。若不計入基金預算，明年度機關預算仍高達1億6992萬元，高居所有部會第一名，遠較第二名的教育部還多出5460餘萬元。

邱臣遠進一步檢視農委會四大宣傳預算，分別是動植物防疫檢疫署5562萬元、林業保育署4025萬元、部本部的2648萬元、農糧署2480萬元；另外農業特別收入基金也有5565億元。這些錢讓農委會宣傳預算非常充足，過去經常出現爭議的行銷內容，以及購買特定媒體的情形。

邱臣遠表示，政府政策宣導當然有其必要性，但是濫編大內宣經費，照顧特定媒體及變相養網軍，並攻擊對立政黨，變相助選，形同政權保衛戰的「銀彈」，絕對不可以，新會期將會嚴格監督審查。