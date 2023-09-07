台鹽綠能爆利益輸送 陳琬惠：綠營權貴鍊金大本營

經濟部旗下台鹽綠能前董事長陳啟昱遭揭露涉嫌利益輸送，台鹽公司昨表示，已檢送資料至檢調。民眾黨立委陳琬惠今再開記者會痛批，台鹽綠能已成綠營權貴鍊金大本營，要求經濟部長王美花與與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。

陳琬惠說明，王美花無論在國會備詢，還是行政調查報告，經濟部都將責任完全推給陳啟昱，堅稱是陳啟昱將台南88槍擊案關鍵人、與英系關係密切的蔡清旭在內的4大民股引入，經濟部已經表達過反對。陳啟昱作為經濟部派任的公股代表，卻完全不受控制，拿國家資源進行赤裸裸地利益輸送，經濟部不要以為可以躲在「偵查不公開」的保護傘背後就可以蒙混過關。

陳琬惠接續披露，原本台鹽綠能台南學甲中洲段的漁電共生案場也是要交給蔡清旭的宸峰工程，但此案遭揭露後，台鹽綠能竟偷偷摸摸將簽約的主體改成福州有限公司。福州公司過去根本不是在從事綠能相關產業的公司，為何可以承做漁電共生案場的設計業務？背後是不是還是蔡清旭？經濟部應該說明。

陳琬惠指出，陳啟昱在2021年2月辭職後，由現任內政部次長吳容輝接任台鹽綠能董事長至今年1月底；令人震驚的是，吳容輝竟然任用同樣與英系關係密切、曾為力暘能源EPC下包商的吳博鑫擔任總經理，吳博鑫還任用英系大將陳文宏的哥哥陳文龍擔任特助，由其主導臺鹽綠能的會議，綠營權貴已肆無忌憚地將手伸入國家推動綠能公司。

陳琬惠說，吳容輝應說明任用吳博鑫的專業考量是什麼？也要求王美花出面說明，為何經濟部會同意核定吳博鑫為總經理？把國家推動綠能的公司交給民進黨派系旗下的人操控，到底是什麼用人標準？

陳琬惠還提到，台鹽綠能與外商ENFINITE CAPITAL TAIWAN SOLAR合作的台南北門漁電共生案場，在2018年7月，該外商提出由雲豹公司協助電業籌設，但在2020年1月，在雲豹公司建議下，台鹽綠能改與一間實際聯絡地址與雲豹能源同地址、聯絡人為雲豹能源經理的縱橫家公司簽約辦理電業籌設，雲豹公司2021年也入主該外商於台灣成立的恩富資本太陽能股份有限公司。

陳琬惠批，已跟經濟部調閱台鹽綠能跟恩富資本與縱橫家公司的合約資料，但經濟部卻不肯提供，質疑是在為人遮醜。