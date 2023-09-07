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【專家之眼】高科技的美中脫鉤，「小院高牆」的新戰局

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
白宮國家安全顧問蘇利文。（法新社）
白宮國家安全顧問蘇利文。（法新社）

就在各方矚目之下，美國商務部長雷蒙多女士結束北京上海的訪華行程，並同意定期召開副部長層級的工作小組，尤其會邀請跨國企業參與其間的討論，以確保各自的行政管轄、規範的適用解釋以及經濟滑坡的普遍擔憂，都能透過高層級別的溝通和對焦，真正達成企業和工業七強，所期盼的「去風險化」。

更勁爆的科技相關新聞，當屬華為公司MATE60 PRO的販售熱潮了。隨著新機款甫一上市，圈內人緊急拆解和發表探秘報告；華為公司所宣稱的衛星電話，竟有優異的通訊品質與高超運算能力，不得不讓人聯想到，就是支5G手機！

自然的，華為麒麟9000S的身世，從產製來源、晶片設計、銷售企圖，與能否有全面自主生態系？種種疑問也從大陸到海外颳起全民偵蒐的大旋風。就在9月5日，於白宮新聞室的記者會上，拜登總統的國安顧問蘇利文在面對彭博新聞社的記者提問：華為新機的推出，是否意味美國出口管制的失效呢？

蘇利文則回應說：在取得更多關於該晶片的證據以前，我不願意就管制政策的執行成效立即下結論；在國家安全的考量下，我們依舊堅守要以「小院高牆」的明確設限，來確保不發生中、美脫鉤和無端波及到的商業利益。

眼前的吃瓜群眾和評論重點，所期待的中、美對抗情勢，無論在戲碼與套路，可都和華盛頓的高層想法，很不同的。

早在今年8月上旬，美國總統拜登即簽署行政命令，宣布將限制在美國境內的所有自然人、法人機構與大學以外的自治團體；更包括在全球的美國人與美國企業的海外子公司，即便是創投與私募基金，都不可以有持股行為、債權交易與直接投資，在人工智慧、量子計算和半導體三類敏感科技的中國企業。

這一套的「小院高牆」戰略，其所要阻絕的可不僅是技術移轉的風險；還要將金融型態的民間交流、利益涉入都一併禁止；白話一些的講就是一刀砍斷，以避免有人因著「入戲過深」，因而讓美國國家安全，給揹負的潛在風險。

換言之，蘇利文的即席應答，主張的是：先走著瞧、再看著辦；正如同商務部長雷蒙多，她在上海和返國後的幾番發言：我們絕不會有一絲的退讓。

美國 拜登 上海 北京 Mate 60 Pro 華為

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