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侯友宜今赴花蓮見傅破冰? 冰山下真相還是未知數

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中），今天到花蓮拜會縣長徐榛蔚，並參加黨部的聯席會報，將與傅崐萁同台。圖／本報資料照
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（中），今天到花蓮拜會縣長徐榛蔚，並參加黨部的聯席會報，將與傅崐萁同台。圖／本報資料照

外界認為國民黨總統參選人侯友宜與立委傅崐萁關係緊張，距離大選還有4個月，侯友宜繼雲林訪張榮味後，終於排定花蓮行，今天將見到傅，訪美前初步整合藍營地方山頭，侯與派系似乎有點融冰，但冰山下真相還是未知數。

今年3月15日，國民黨中常會通過中央選舉策略會報，人選包含立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引起外界質疑。侯友宜罕見臉書發文指「拒絕黑金在任何政黨出現」、「黑金不能復辟」，傅崐萁隨後直球對決，先是在臉書點名侯「一起承擔」，隔天再開記者會向侯喊話，呼籲站出來參選總統。

而傅崐萁後來捲入性騷疑雲，侯的競辦再公開要求黨中央積極調查，絕不能寬貸，讓兩人關係更陷冰點，傅崐萁還多次缺席侯友宜造勢場合。

國民黨全代會7月23日正式通過提名侯友宜參選總統，黨內多位黨籍縣市長和大咖雲集，營造大團結氣勢，唯一缺席的藍營縣市首長正是傅崐萁的妻子、花蓮縣長徐榛蔚。有趣的是，同一天晚上，徐榛蔚和傅崐萁卻在花蓮與郭台銘「同框」，互動熱絡。

當晚永齡基金會創辦人郭台銘受到花蓮縣政府邀請，到花蓮參加原住民族聯合豐年節，傅崐萁、徐榛蔚陪在左右，與郭台銘一同入場，沿途不斷揮手與民眾打招呼，「郭董選總統」、「謝謝郭董」聲音不絕於耳，傅致詞時還盛讚郭台銘是台灣之光，與白天熱度明顯不同。

賴清德、郭台銘與柯文哲先後造訪花蓮後，侯友宜今天終於也來到這個藍軍大本營，下機後首站直奔花蓮縣政府拜會徐榛蔚，接著到縣黨部與幹部座談，傅崐萁、徐榛蔚都會出席，最後則是前往議會拜訪因不滿朱立倫、傅崐萁而退出國民黨，但已表態支持侯友宜的議長張峻。

花蓮雖是國民黨鐵票區，但藍軍在地方各有山頭，侯這趟「融冰之旅」，可以達到多大的效益，大家都在看。

永齡基金會創辦人郭台銘（中）7月23日參加花蓮原住民族聯合豐年節，國民黨立委傅崐萁（右）、花蓮縣長徐榛蔚（左）熱情迎接。圖／本報資料照
永齡基金會創辦人郭台銘（中）7月23日參加花蓮原住民族聯合豐年節，國民黨立委傅崐萁（右）、花蓮縣長徐榛蔚（左）熱情迎接。圖／本報資料照

傅崐萁 花蓮 侯友宜

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