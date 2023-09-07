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傳馮世寬轉政委 嚴德發接退輔會

聯合報／ 記者洪哲政陳熙文丘采薇／台北報導
傳出退輔會主委馮世寬（圖）將轉任行政院政務委員，新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。圖／聯合報系資料照片
傳出退輔會主委馮世寬（圖）將轉任行政院政務委員，新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。圖／聯合報系資料照片

蔡英文內閣規畫小幅異動，據傳退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員。新任主委將由國安會諮詢委員嚴德發接任。行政院昨回應，人事若有定案循例對外發布。相關當事人昨保持低調，不評論人事異動，均表示須由蔡總統返國後議決，再行說明。官員指出，馮世寬離任與否，必須待發布後由他本人說明原因。

據悉，馮世寛對此人事案並不知情，也未接獲異動告知；親近他的人士轉述，馮身體狀況良好，他也是看新聞得知，行政院長陳建仁並未致電馮世寬。

總統府發言人林聿禪表示，政府人事若有調整，都會在定案後說明。

馮世寬年初曾因心臟問題送醫，當時緊急的程度，讓所屬跳過路程較遠、主治馮世寬的北榮，先就近送到三總，再請北榮醫師會診。馮世寬出院後仍繼續從事公職至今。

馮世寬在蔡政府任官，不管是國防部或退輔會任內，不但始終堅持「尊蔣」，對某些有意操弄國防和軍中傳統政治取向的政治人物也不假辭色，因此頗受退伍軍人愛戴，但也曾因此開罪部分綠委。他任內曾在榮家為「榮靈」辦了兩場為超渡法事，是前人未有的舉措。

另外，馮世寬任內，退輔會榮民森林保育事業管理處在八月一日遭到裁撤，併入新成立的農業部林業及自然保育署。退輔會多年來曾私下斡旋力抗森保處遭農委會整併，但仍擋不住趨勢。但官員指出，退輔會業務運作非常平順，也沒有任何政策扞格，會使馮世寬萌生去意或需要離職。

此次傳出馮世寛轉任政務委員，不管內幕為何、是否與政治、政策因素有關，仍可見蔡政府仍維持對他的高度禮遇。傳出的接任人選嚴德發，在蔡政府中歷任參謀總長國安會秘書長，國防部長，再轉任現任的國安會諮詢委員，為人低調謹慎持重，配合度高，深受蔡英文國安團隊信任。

馮世寬 國安會 退輔會

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