幕後／三智庫打造國家希望工程 賴展現兵力向柯侯宣戰

民進黨總統參選人賴清德今天舉行「國家希望工程」記者會，預告他未來將提出各項政策，完整、有系統地向國人報告他的治國理念及國政藍圖。這場記者會其實是「展現兵力」的表現，正式向國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲宣戰。

尤其與民進黨有關的新境界文教基金會、青平台及台灣智庫都派代表站出來相挺，其中也包含了跨黨派、跨領域專家學者，盼呈現多元價值。

據了解，賴清德對這場記者會非常重視，所有的細節都調整到最後一刻，上場前還持續檢視簡報資訊，雖然近期有相關幕僚建議賴清德，重要場合應該看稿演說，但他今天仍堅持不看稿。

另據了解，賴清德希望今天這場記者會向大眾呈現三層意義。首先是泛綠三智庫凝聚向心力。知情人士說，這是民進黨三大親綠智庫首度大集合；邀請超過200位學者專家、企業界及NGO代表彙整成「國家希望工程」。

其中，除了凸顯領銜主辦的黨智庫新境界基金會是民進黨長年培養人才重要搖籃，由副董事長邱義仁與執行長陳東升領隊，囊括台灣經濟研究院長張建一、中研院社會學學者吳介民等人，加上由文化部前部長鄭麗君擔任董事長的青平台基金會及正國會領導人林佳龍創辦的台灣智庫，希望在展現國政團隊時，也強調賴清德的治國理念受到黨內及產官學界廣泛支持。

另據悉，這次國政團隊的學者專家名單也希望凸顯「跨世代、跨領域」。知情人士說，專家學者名單從科技產業到文化藝術類，其中，過去曾擔任馬政府閣員的中研院院士朱敬一也到場力挺；還包括網路高聲量的中生代，如國際專家陳方隅、人工智慧專家李崇僖、外交國安學者陶儀芬、產業經濟學者蔡明芳等，賴希望中世代對國政參與並發表意見，再加上青年世代、青農代表與會，凸顯智庫人才的跨世代傳承以及廣納建言的意義。

另據悉，賴清德也認為，治理國家前必須先接受檢驗。未來除了規畫記者會呈現政見，政見內容也會凸顯他重視年輕世代，下周二（12日）將首發推出0到22歲投資未來世代政見，並親自向國人解說。競選總部文宣群也針對國家希望工程記者會量身打造衍伸主視覺與動畫，盼展現賴清德對於「國家希望工程」的高標準。